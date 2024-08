Florencia Peña había hecho referencia a su visita a la Quinta de Olivos: así fue su descargo

Florencia Peña fue una de las famosas que estuvo en la Quinta de Olivos junto al expresidente Alberto Fernández, en mayo de 2020, mientras los argentinos estaban encerrados por la pandemia del coronavirus.

El descargo completo que hizo Florencia Peña

Esta información se conoció en agosto de 2021 cuando la actriz se encontraba conduciendo el programa “Flor de Equipo”, por Telefe. Entonces utilizó ese espacio para aclarar el motivo de su visita.

«Tengo que salir a aclarar que no soy el gato del Presidente. No creí que iba a generarse este escándalo, esta operación directa hacia mi persona«, dijo Florencia, muy enojada.

«En mayo nuestra actividad estaba muerta como muchas otras que no tenían permisos para trabajar… Se me ocurrió escribirle al presidente un mensaje por Twitter pidiéndole una reunión para poder ayudar a todo lo que estaba pasando y yo sabía que había estado con él mucha gente importantísima del medio…«, aclaró.

«¿Por qué conmigo? Si estuvieron tantos nombres importantes pidiendo por lo mismo, tantos hombres, y yo tengo que salir a aclarar que no soy el gato del Presidente, que no soy la petera… que fui a una reunión a las once y media de la mañana con permiso y protocolo. ¿De verdad?», se quejó.

«Trabajo desde los 7 años y tengo que salir a aclarar que no soy el gato del Presidente. ¿Tengo aclarar que llegué hasta acá sin ayuda de nadie? ¿Que no necesito nada de nada y soy una mujer absolutamente independiente? ¿Qué les pasa? ¿Por qué me operan a mí? ¿Por qué me mandan el call center durante seis días con el hashtag la petera del presidente? ¿Tan poco inteligente se piensan que es la gente?», siguió.

«¿Qué es lo hago para que se enojen tanto? ¿Decir lo que pienso? No pertenezco al ámbito de la política ni trabajé nunca para el Estado. No tengo que darle explicaciones. No hice nada malo. No me merezco este ataque y necesitaba aclararlo.

«¿Cómo a alguien inteligente se le puede ocurrir que voy a ir un martes a las once y media de la mañana a hacerle un pete, y disculpen, al Presidente? Es un delirio… Y vayan a buscar un archivo mío y los resisto todos, desde que tengo uso de razón. Hace 40 año que laburo. Siempre fui esta y eso es lo que no se bancan por eso vienen contra mí. No voy por las redes agrediendo a la gente que no piensa como yo, expreso mi opinión y no soy una mina tibia. Te puede gustar o no, pero yo me mantengo en esta profesión solamente por mi talento porque recibí 500 operaciones absolutamente injustas y esta es absolutamente injusta. Ni un poco me la merezco y sé que fui todos mis compañeros que se hagan de hambre», manifestó.

«Empecé a ver un tuit detrás del otro con ‘la petera’, ‘el gato’… Yo esto ya lo viví además. Es un déjà vu de mi video… creo que sigo estando donde estoy porque Dios me dio un talento. No puedo explicar todas las operaciones que he pasado, pero esta es grave porque estamos tratando de entender que no podemos tratar a las mujeres de esta manera. Y no es porque yo sea una actriz importante que me estoy quejando, porque el mismo trato que yo recibí lo recibieron todas las mujeres ‘lindas’ que entraron porque si tenés un poco de tetas y te mostrás un poco suelta de ropita en Instagram sos un gatito. Déjennos de joder. Yo me muestro cómo quiero porque es parte de quién soy, es mi cuerpo y hago con él lo que se me canta«, declaró Florencia Peña hace tres años sobre este tema.