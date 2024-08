Franco Colapinto y Christine GZ protagonizaron otro simpático momento: «Él es muy…», dijo ella

El piloto argentino, Franco Colapinto, quien tuvo su debut oficial en la Fórmula 1 al volante del FW46 de Williams, volvió a ser tendencia, no solo por su rendimiento en la pista, sino por un nuevo y entretenido cruce con la periodista Christine GZ. El encuentro se dio este viernes en el paddock del Gran Premio de Monza, previo a la primera práctica oficial, donde ambos recordaron la entrevista que rápidamente se hizo viral.

Cómo fue la charla que tuvieron en boxes Franco Colapinto y la periodista Christine GZ

Christine GZ, conocida por su participación en el Rally Dakar 2024 y su trabajo como cronista para DAZN, reveló lo que conversaron al volver a verse: «Le dije: ‘Oye, la que me liaste’. Y él, muy simpático, me respondió: ‘Si solo dije la verdad’. Luego me comentó que nos sacaríamos una foto para reventar las redes y que mis jefes estuvieran muy contentos», contó entre risas la periodista de 31 años.

El jueves, durante una ronda de prensa, Franco Colapinto había sorprendido a Christine GZ con un comentario inesperado. Cuando la reportera felicitó al piloto argentino por su debut y le preguntó si estaba en una nube, Colapinto respondió: «Sí, estoy en una nube. Gracias por hacerme una nota. Tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos. Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa». A lo que Christine, también sorprendida, le devolvió el halago, señalando que había visto varias entrevistas suyas y que ya sabía que le caería bien.

Quién es Christine GZ, la periodista que entrevistó a Franco Colapinto y se volvió viral

Christine GZ es piloto de carreras, periodista y modelo. Nacida en India, pero de nacionalidad española e italiana.

Christine Giampaoli Zonca, conocida como Christine GZ, es una destacada piloto de carreras, periodista y modelo, nacida en India, pero de nacionalidad española e italiana. Su carrera se ha desarrollado tanto en el mundo del automovilismo como en el periodismo deportivo, especialmente en la Fórmula 1.

Comenzó su camino en el automovilismo a temprana edad, motivada por su pasión por los deportes de motor. Es licenciada en ingeniería de deportes motores, lo que le ha permitido no solo competir, sino también entender la complejidad técnica de los vehículos que conduce.