Laurita Fernández furiosa con Pepe Ochoa tras revelar quién sería el tercero en discordia en su separación

La separación entre Laurita Fernández y Claudio “Peluca” Brusca sigue dando que hablar, y la conductora salió al cruce de las acusaciones de infidelidad que la señalan como protagonista de un escándalo con un azafato del programa Bienvenidos a ganar en El Nueve. En una contundente respuesta, Laurita apuntó contra Pepe Ochoa, panelista de LAM (América TV), quien reveló la supuesta existencia de un tercero en discordia llamado Emiliano.

Qué dijo Laurita Fernández sobre la separación con el Peluca Brusca

En comunicación con Ángel de Brito, Laurita expresó su indignación: “Este pibe dice cualquier cosa, no sé quién le pasa letra a este pibe o si lo inventa, pero es cualquiera. Estamos con Pelu, viendo esto juntos y no lo podemos creer. No puedo creer con la contundencia con la que inventa cosas”. La conductora desmintió los rumores negando las versiones de infidelidad.

Sin embargo, Pepe Ochoa no se quedó callado y retrucó de inmediato en LAM: “Entiendo que te queda cómodo ese papel de buena que no sos, pero no me corras con eso. No miento, y fui cómplice de muchas de tus cagadas. Dijiste durante años que no estabas con Fede Bal, con Hoppe, y terminaste estando. A mí me llamabas a las 4 de la mañana para contarme tus planes macabros”. Las declaraciones del panelista avivaron aún más la controversia, dejando entrever una relación tensa con Fernández y sugiriendo que tiene información comprometedora sobre su pasado.

Quién sería el tercero en discordia entre Laurita Fernández y el Peluca Brusca

“Hace un mes, Peluca suspendió a una persona porque sabe que esa persona tuvo sexo con Laurita”. El hombre en cuestión, según Ochoa, es Emiliano, un azafato “entrador y carismático” que trabaja en Bienvenidos a ganar. La información apunta a que Brusca descubrió la relación tras notar que Laurita y Emiliano “desaparecían al mismo tiempo” y no contestaban sus teléfonos, lo que desató sospechas.

Emiliano, conocido por su historial de affaires con figuras del medio, también habría estado involucrado con Coki Ramírez. Según Ochoa, el azafato habló de su relación con Laurita en un bar cuyo dueño es Damián Ávila, y esos comentarios llegaron a oídos de Brusca. “Cuando Peluca tuvo la confirmación, mandaron a Emiliano a su casa, lo suspendieron”, aseguró el panelista, añadiendo que en El Nueve “no lo quieren porque anda trincándose a las novias de los productores”.