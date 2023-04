«Fui pobre y nadie me ayudó»: la dura respuesta del Kun Agüero ante las críticas por la dolarización

Hace unos días, Sergio Agüero habló de la dolarización de la economía argentina, una idea que cobró fuerza en los medios ante la alta volatilidad que vive el mercado cambiario. La opinión del exjugador generó una catarata de críticas, y uno de los que salió a pegarle duro fue el periodista Pablo Duggan.

«Está hablando desde su lugar de multimillonario en dólares, no es que tiene la plata acá en pesos, nunca cobró un sueldo en pesos. Para él claro que la dolarización es lo mejor que le puede pasar, y le importa un carajo el peso, no debe mirar un peso hace años, se caga en el peso«, había expresado Duggan en su programa de radio.

Ahora, luego de haberse instalado la polémica, el Kun le respondió. Fue durante un stream, donde al exdelantero de la selección argentina le consultaron sobre este tema y dudó en expresarse al respecto.

“Leí algo de eso. No sé quién era, un tal Duggan. La verdad no sé quién es, pero me imagino que es un periodista”, comenzó. Sobre las palabras que le dirigió el conductor, le restó importancia: “Me chupa un h…, no me voy a meter en eso. Yo doy mi opinión como todo el mundo. Imagino que también está todo el día opinando para un Gobierno. Yo no soy de ningún gobierno”.

“Lo único que quiero es que los argentinos sepan cuánto realmente cobran en dólares”, agregó. En esa misma línea, comentó las limitaciones que padecen los salarios de una gran cantidad de argentinos: “No podés viajar, no te podés comprar nada”.

Con respecto al proceso de dolarización, reconoció que “puede haber mil cosas” para tener en cuenta a la hora de llevar el proceso, pero que él está de acuerdo con el plan. “Lo que me parece mal es que me insulte, porque yo no lo insulté”, retomó sobre el cruce con Duggan.

Pero eso no fue todo, porque el Kun agregó directo: «También dijo que nunca gané en pesos. Yo fui pobre y a mí nadie me ayudó, esa es la realidad. Que hay que ayudar a los pobres también es cierto, pero la obligación es del Estado. Para eso se paga impuestos».

Por último, recordó cómo era su situación cuando vivía en el país: “Tengo negocios en la Argentina, así que sé cuánto gano en pesos y qué genero porque pago impuestos”, sostuvo, y picante contra Duggan, el Kun añadió: “Cuando empecé en Independiente ganaba 2500 pesos y vos estarías como ahora viviendo en un barrio privado”.

Mirá la respuesta del Kun Agüero a Pablo Duggan

Que Grande el Kun Aguero 🙌 Hola @pabloduggan ☎️ "Cuando jugaba en independiente vos seguramente vivías en un barrio privado y ahora te haces el la la la". Excelente pic.twitter.com/PD8AooRDzU — Reynaldo Diaz (@Rey_Reich) April 25, 2023