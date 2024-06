Georgina Barbarossa destrozó a Furia de Gran Hermano: «Las formas no me gustan»

Georgina Barbarossa opinó de Juliana «Furia» Scaglione, la polémica participante que tuvo Gran Hermano. La conductora televisiva pidió tener una charla a solas para conocerla mejor. Durante una entrevista con LAM, Georgina reconoció que no le gusta lo que hizo la jugadora dentro de la casa. “No la careteo, uno tiene que ser coherente en la vida. No me gustó dentro de la casa, quizás afuera es diferente”, dijo.

“Las formas no me gustan. No me gusta que me hablen mal o que griten, o que insulten. Todo eso no me gusta. Como lo trató a Mauro, lo que dijo de su sexualidad, de su cuerpo. Lo del HIV tampoco me gustó. Pero a lo mejor afuera de la casa es un amor”, agregó Georgina.

“Yo sé que el fandom no me quiere, bueno mala suerte. No puedo mentir… Que venga y que charlemos tranquilas. Me gustaría charlar con ella en un lugar tranquilo, sin gente, sin público, sin cámaras”, sumó la conductora.

Gran Hermano: Martín Ku habló de su pelea con Furia

Duró poco el triunfo de Martín Ku sobre Juliana «Furia» Scaglione. El jugador oriundo de Viedma fue eliminado de Gran Hermano y como cada vez que un jugador abandona la casa, al participante rionegrino le tocó enfrentar al panel del programa y a sus excompañeros. En ese contexto, Martín tuvo que hablar sobre el ingreso de su pareja, Marisol, que lo llevó a tener una acalorada pelea con Furia.

«Todos nos sorprendimos con la actitud de Martín cuando entró Marisol», opinó Gastón Trezeguet. «Cuando te parás a hablarle a Juliana, eso te restó, porque no eras vos ese, nunca se te había visto así» agregó Santiago Del Moro.

«Sí, era yo. ¿Si hablan mal de mi novia me voy a quedar callado y esperar? Pasa por el lado de que están hablando mal de una persona a la que quiero defender ¿No puedo defender a la persona que quiero? Es un tema de respeto» cuestionó Martín.