Martín Ku habló sobre su pelea con Furia tras salir de Gran Hermano: «No me voy a quedar callado cuando hablan mal de mi novia»

Duró poco el triunfo de Martín Ku sobre Juliana «Furia» Scaglione: este domingo el jugador oriundo de Viedma fue eliminado de Gran Hermano con un 59,3% de los votos del público. De esta forma, Darío, Emmanuel, Bautista y Nicolás se convirtieron en los semifinalistas del certamen.

Como cada vez que un jugador abandona la casa de Gran Hermano, al participante rionegrino le tocó enfrentar al panel del programa y a sus excompañeros. De esta forma Martín defendió su jugada y especuló sobre los motivos de su salida. «Los furiosos me cagar*n a tiros» dijo.

Martín Ku, cara a cara con Furia tras haberla eliminado de Gran Hermano

Al enfrentar al panel y a sus compañeros, Martín tuvo que hablar sobre el ingreso de su pareja, Marisol, que lo llevó a tener una acalorada pelea con Furia, hecho que los panelistas señalaron como uno de los motivos de sus salida.

«Hay que apuntar y remarcar que todos nos sorprendimos con la actitud de Martín cuando entró Marisol. Vos habías manejado bien el juego» opinó Gastón Trezeguet. «Cuando te parás a hablarle a Juliana, eso te restó, porque no eras vos ese, nunca se te había visto así» agregó Santiago Del Moro.

«Sí, era yo. ¿Si hablan mal de mi novia me voy a quedar callado y esperar? Pasa por el lado de que están hablando mal de una persona a la que quiero defender ¿No puedo defender a la persona que quiero? Es un tema de respeto» cuestionó Martín.

«En eso tenés razón, pero como vos jugabas un personaje bueno, cristalino, tranquilo, por ahí, pararte, enfrentarte… ella ya insultaba a todo el mundo, ella era ella» explicó Ceferino Reato. «Puedo ser una persona tranquila, pero tengo derecho a defender a la persona que quiero» afirmó el exparticipante.

«El tema es la forma» acotó Laura Ufbal. «¿Creen que lo hice de mala manera?» preguntó el exparticipante. Ante esto, Juliana «Furia» Scaglione decidió dar su visión sobre la pelea que la involucró. «Los Bro jugaron de buenas mucho tiempo y son grandes maquiavélicos. Yo nunca supe de lo que hablaban ni cómo juegan, eso no significa que esté mal» comenzó su opinión Scaglione.

«Hubo 3 veces en los cuales vos me gritaste, te paraste y hubo también jugadores que están sentados acá y no fueron sancionados. Sancionaron a Juliana. Hay toda una trayectoria dentro de nuestro juego. Entonces, vos no llegaste a los límites. Juliana llegó a sus límites y fue sancionada muy fuerte» siguió Furia refiriéndose a si misma en tercera persona.

«La realidad es que está muy bien que te defiendas, porque está perfecto, porque te sale del corazón, pero los temas del corazón son los que nos hace perder un poquito nuestro juego, porque el mejor juego que tuvimos fue el de la cabeza» concluyó.