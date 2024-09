Gonzalo Montiel se somete hoy a una pericia psicológica, tras la denuncia por abuso sexual

Gonzalo Montiel, el jugador de Sevilla y de la Selección Argentina, se presenta este martes en jurisdicción judicial de La Matanza para realizarse las pericias psicológicas indicadas en una causa por presunto abuso sexual que lo tiene como acusado, denunciado por una joven que lo apuntó por un hecho ocurrido en enero de 2019 en casa de la familia del futbolista.

Por qué Gonzalo Montiel se enfrenta a la Justicia

El jugador de la Selección Argentina se presentó este martes por la mañana en la Aseoría Pericial de San Justo junto a su abogado, directamente desde España, para someterse a las pericias psicológicas establecidas en la causa por presunto abuso sexual, que incluye también a Alexis Acosta, el otro imputado en la causa. El exjugador de River, además, deberá volver a presentarse en el mismo sitio este viernes 20 de septiembre.

Gonzalo Montiel llega a sede judicial, en La Matanza. Foto: Todo Noticias.-

Raquel Hermida es la representante de la víctima y quien cuestionó la situación de Gonzalo Montiel, el jugador de la Selección Argentina que metió el penal consagratorio de los Campeones del Mundo. «¿Por qué tiene privilegios Montiel? Es el autor del último gol del Mundial pero, jurídicamente, ¿Qué privilegios tiene? El fiscal actúa como abogado de él«, declaró la abogada al llegar a la cita.

Posteriormente, la letrada detalló: “Al fiscal no le queda otra que elevar pronto a juicio y tanto Montiel como este supuesto imputado (por Acosta), que no conoce mi clienta, irán a juicio. Aunque hay otras dos personas más implicadas, pero no tenemos la identificación de esas personas”.

Qué dice la denuncia contra Gonzalo Montiel

La denuncia contra Gonzalo Montiel fue iniciada por una joven azafata y modelo, quien señaló que «Gonzalo me violó». “Era su cumpleaños, en enero de 2019, y me invitó a su casa, estábamos conociéndonos. Me drogaron hasta la inconsciencia, eso ya quedó probado en la investigación, igual que mis gritos en el medio de la reunión” indicó la víctima. Posteriormente, la joven también detalló que recibió amenazas de la familia de Montiel, tras haberse presentado ante la Justicia.

Por su parte, el lateral derecho de la Selección Argentina asistió de manera voluntaria a la Justicia en junio de 2023 para dar su testimonio y, en ese momento se le comunicó que estaba imputado en la causa. También está bajo esa figura Acosta, amigo de la familia del futbolista.

La causa tiene como carátula “abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas” y cursa en la Unidad Funcional 3 de Lomas de Zamora.