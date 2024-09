Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito González, reveló que sintió al enterarse del noviazgo de su mamá con Javier Milei

Brenda Di Aloy, hija de Yuyito González y César Di Aloy, visitó el piso de Noche Al Dente (América TV) y habló sobre su nueva etapa en los medios, su participación en el Cantando 2024 y cómo se siente ser ‘hijastra’ del presidente Javier Milei.

Brenda Di Aloy habló de todo en el programa de Fernando Dente

La influencer, junto a su compañero del reality Juan Otero, hijo de Flor Peña, comenzó explicando que al ser ‘hijos de’ personas mediáticas, están acostumbrados a recibir ‘palazos’ pero que eso no cambia la percepción que tienen de sus madres.

Ante la consulta de Fernando Dente sobre que sintió Brenda al ver a su madre en el Congreso junto a sus suegros en la presentación del Presupuesto 2025, la hija de Yuyito confesó que vio la cadena nacional con su hermano Stefano.

“Yo estaba acostumbrada a una mamá muy tranqui, que se quiso ir de todo el ‘flashazo’ y de repente… Primera dama, cadena nacional y no se calla”, contó. “Antes se callaba, no decía nada. Ningún lío, y ahora le tengo que decir ‘mami, escuchame…’”, agregó.

Luego, Fer Dente procedió a preguntarle como fue que se enteró de la nueva relación de su madre y que fue lo que dijo cuando la relación fue confirmada.

“Yo estaba en casa y de repente escucho que mi mamá a las 2 de la mañana estaba hablando por teléfono. ‘¿Qué hace mi mamá?’, pensé. Eran las 3 de la mañana y yo decía ‘¿con qué amiga está hablando hasta esa hora? Al otro día le pregunté en el desayuno y se puso medio misteriosa. Otro día tuvo una cena, más misterio. ‘¿Con quién vas?’, le pregunté. Misterio hasta que un día me dice ‘con Javier’”, comentó.

Brenda Di Aloy: «mamá, estás ‘flashando»

Brenda reveló que no tuvo la mejor reacción al enterarse del nuevo romance, incluso confesó que le pidió a su madre que no siguiera viendo a Milei: “Yo le dije ‘mamá, estás ‘flashando’. ‘No te metas en esa’. A partir de ahí la señora decidió no contarme nada y todo lo siguiente me enteré por los medios”.

“Su primera cita me enteré mirando la tele. ‘¿Esa es mi mamá en el teatro?’, dije. Les escribí a mis hermanos y me respondieron ‘sí, ¿no sabías?’. Le contó a todos mis hermanos menos a mí”, confesó.

La influencer reflexionó sobre el actuar de su madre y su decisión de no contarle nada: “Yo me puse en el rol de juzgarla. Hacemos eso los hijos”.

Finalizando la charla, Brenda contó como fueron las charlas que ella tuvo con el Presidente, cómo intentaba hacerle preguntas para ‘bajarlo a tierra’ y los consejos económicos que Milei intentó brindarle, sin embargo, ella no le entendió.

“No entendí nada de lo que me respondió. Te habla con unos términos tan técnicos, términos económicos, que quería empezar a ‘googlear’ todo lo que me estaba diciendo. Tuve que poner una carita así de que entendía y le dije ‘te agradezco’”, se sinceró.