Gran Hermano 2022: Gladys, la mamá de La Tora quedó eliminada, y siguen estos participantes

Una de las novedades de esta edición en Gran Hermano fue el ingreso de familiares a la casa. Con el paso de los días, el público va eligiendo quiénes son los eliminados. Esta noche, Gladys, mamá de «La Tora», fue la nueva participante que abandonó el programa.

Lo anunció Santiago del Moro, sobre el final de la emisión. Se dirimió entre la mamá de Lucila y Rodolfo, el papá de Nacho.

«Manda saludos a todos», fueron las palabras de despedida de su hija La Tora, antes que Gladys cruzara la puerta.

Ahora, solo quedan Valentina, hermana de Marcos, y Rodolfo.

El último de los familiares que dejé el programa determinará cuál jugador será el nuevo líder de la semana. Esto se conocerá este martes.

Gladys, la mamá de Lucila, quedó eliminada de #GranHermano ❤️‍🩹



¿Rodo o Valentina? ¿Quién querés que gane el liderazgo? 👉🏼Enviá GH AL 9009. Tu voto es NEGATIVO📲 pic.twitter.com/pSugb9CM2G — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 28, 2023

La discusión de La Tora en Gran Hermano

Antes de la eliminación de Gladys, su hija, La Tora Lucila, se enojó con su mamá. Tuvieron peleas ambas e incluso en un momento esto generó que la familiar de la participante se acerque a Camila.

Lucila se molestó porque su mamá criticó a todos en la pileta por no haberse puesto protección solar. «Vení que te quiero decir algo para que lo entiendas. Prestame atención, escuchame algo un minuto. Cuando dudas si alguien habla de algo, no digas si intuís o no: te callás la boca y mirás para otro lado», le dijo La Tora.

Y agregó: «No respondas porque me perjudicás a mí. En serio te estoy hablando«, apuntó Lucila contra su mamá.