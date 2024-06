A un pelo de la felicidad: conocé el Banco Solidario de Pelucas en Viedma

En Viedma y Patagones, la solidaridad se teje junto con pelucas para quienes enfrentan el cáncer y otras condiciones que causan pérdida de cabello. Desde 2018, el Banco Solidario de Pelucas brinda un apoyo invaluable a la comunidad. Para continuar con esta noble labor, la asociación solicita donaciones de cabello y materiales, y un mayor apoyo tanto de la comunidad, como de las autoridades.

El Banco Solidario de Pelucas actualmente funciona en la comisión de fomento del barrio El Bañado. Foto: Marcelo Ochoa.

Alicia Cáceres, presidenta de la agrupación, es una figura clave en la lucha para proporcionar pelucas gratuitas a pacientes oncológicos no solo de Viedma y Carmen de Patagones, sino también para toda la región, incluyendo San Antonio, Las Grutas, Jacobacci, Maquinchao y Los Menucos.

La agrupación, opera actualmente en la comisión de fomento de el barrio El Bañado gracias a un préstamo de espacio. «Estamos pidiendo tanto a Patagones como a Viedma conseguir un lugar físico, para que esto trascienda y siga ayudando a más personas», comenta Alicia.

Alicia Cáceres, presidenta de la asociación. Foto: Marcelo Ochoa.

«En 2018, llegaron a Patagones representantes de Buenos Aires, Catamarca, San Juan y Tucumán, quienes realizaron un evento en el museo local. Invitaron a toda la comarca para participar en talleres de tres días donde enseñaron cómo establecer asociaciones de bancos de pelucas a nivel nacional y provincial» cuenta.

Aunque estas iniciativas son fundamentales, cada asociación debe sustentarse de manera independiente, también pueden recibir algún tipo de subsidio, pero, «hasta el momento, la municipalidad no ha otorgado ninguna ayuda», agrega Alicia.

Uno de los desafíos más grandes que enfrenta la asociación es el mantenimiento de las máquinas de coser. Los costos de los servicios pueden llegar hasta los 30.000 pesos, y aunque actualmente trabajan con máquinas comunes marca Singer, necesitan urgentemente máquinas industriales de doble arrastre para mejorar la producción.

No es necesario tener conocimientos previos para poder ayudar. Foto: Marcelo Ochoa.

Alicia Cáceres: «Ayúdennos a ayudar»

Al principio, la iniciativa contaba con más de 60 voluntarios, pero la pandemia redujo ese número a solo cuatro. Alicia, quien es una sobreviviente de cáncer, decidió tomar las riendas y revitalizar la asociación, que formalmente se estableció en 2021. Actualmente, la organización está operando en un espacio prestado, pero necesita un lugar físico permanente para continuar y expandir su noble labor.

Alicia también compartió su historia personal: en 2004, tras ser diagnosticada erróneamente con úlcera, descubrió que tenía un tumor del tamaño de una pelota de fútbol. Tras un año y tres meses de quimioterapia y nueve años de tratamiento, finalmente recibió el alta. Esta experiencia la motivó a ayudar a otros en situaciones similares.

Actualmente seis mujeres forman parte del Banco Solidario de Pelucas: Foto: Marcelo Ochoa.

Hace un llamado a las autoridades municipales y a la sociedad en general para que apoyen esta causa. «Ayúdenos a ayudar», pide Alicia, subrayando que el esfuerzo conjunto puede marcar una gran diferencia en las vidas de muchas personas.

La asociación no solo se dedica a la creación de pelucas, sino que también ofrece acompañamiento emocional a los pacientes y sus familias, basándose en la experiencia personal de Alicia con el cáncer. Ella afirma que «el diagnóstico temprano es clave» y alienta a todas las personas a que se sumen a esta causa.

Dato 6 Solicitudes de pelucas reciben actualmente por semana.

La historia de Sandra, Karina y Raquel

Sandra: "Hace 28 años sufro de alopecia"

«Yo costuro las cortinas de pelo. Ayudar se siente muy bien, especialmente cuando es gente que necesita», comenta Sandra, quien lleva 28 años sin pelo debido a la alopecia. «Me muevo a donde sea, no importa si estoy mal, vengo igual. Costuro las cortinas de pelo. Es muy reconfortante, para mi es un trabajo solidario, me siento muy feliz».

Sandra ayuda a costurar las cortinas.

Karina: "Te integran desde el primer día"

«Hace un mes comencé. Hicieron todo lo posible para acomodar los horarios, me siento muy cómoda porque es como una familia», comparte Karina. «Te integran desde el primer día y de a poquito vas aprendiendo».

«Acá hay para hacer de todo y si se necesitan muchas manos, porque una peluca lleva aproximadamente 3 días de talleres, con muchas manos», agregó.

Confección de las pelucas. Foto: Marcelo Ochoa.

Raquel: "Se necesitan muchas manos"

«Soy paciente oncológica diagnosticada con cáncer de mama», cuenta Raquel. «Acudí a Alicia, que me dio contención, sobretodo cuando me cortó el cabello dos meses antes de mi operación, siempre tuve el pelo largo y con ese mismo cabello me hizo una peluca».

El proceso de confección de una peluca incluye la recolección y preparación del cabello donado, la creación de una base ajustada al cráneo y luego se hacen cortinas de cabello con cinta adhesiva. Una vez terminada, la peluca se corta y estiliza según las preferencias.

Proceso de confección. Foto: Marcelo Ochoa.

La confección de pelucas solidarias es un acto noble que puede cambiar vidas. Si estás interesado en contribuir a esta causa, aquí hay una lista de materiales que puedes donar para apoyar la fabricación de pelucas de alta calidad:

-Materiales de costura y confección: como cinta de papel fina, hilos y madejas de poliéster, y agujas de conocer, tanto de curvas pequeñas, como medianas, útiles para trabajos detallados a máquina y a mano.

-Hilos especiales: hilos negros de 5 centímetro y finos.

-Materiales para la base de las pelucas: microtul negro y marrón, es utilizado para las bases de las pelucas.

-Equipos y herramientas: actualmente necesitan un secador profesional con función frío/calor, esencial para el mantenimiento y estilo de las pelucas después de su confección.

-Plancha de cabello chica: útil para dar forma y estilo a las pelucas.

-Tijeras de corte para tela.

También pueden ayudar donando cabello, todo suma, «si no se quieren cortar el cabello, no lo cortamos, le levantamos dos o tres capas y en vez de colocarles una extensión se la quitamos, no importa si el cabello esta tinturado, si es liso o rizado» comenta Alicia.

Reciben donaciones de todo tipo de cabello. Foto: Marcelo Ochoa.

Puedes contactarte con Alicia al número 2920540146 o por sus redes sociales, Instagram @Bancodepelucas_patagones y el Facebook Bco. de Pelucas Oncológicas Gratuito Patagones Viedma.