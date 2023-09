Habló Ezequiel, el hermano de Silvina Luna: «Creo que todavía no caí»

Habló Ezequiel Luna, el hermano de Silvina. La modelo murió semanas atrás en el Hospital Italiano de Buenos Aires. El joven contó que está bajo tratamiento psicológico. El periodista Juan Etchegoyen fue el encargado de leer los mensajes que le envió Ezequiel.

“Ezequiel me confesó algunas cosas que quiero contárselas a todos, porque muchos nos preguntamos también cómo se hace para salir adelante, de dónde saca fuerzas. Primero, me agradeció por la ayuda en la causa en todo este tiempo y después me dio algunas definiciones de cómo es su día a día, cómo es la vida hoy pocos días del fallecimiento lamentablemente de su hermana Silvina”, reveló el periodista.

“Creo que todavía no caí. Fueron meses muy duros. Hago terapia desde que murió mi hermana”, le dijo el hermano de la actriz. También habló de la posibilidad de que exista una ley que regule los procedimientos estéticos.

“La Ley Silvina Luna es algo que queremos que salga porque es para que no apliquen todas las porquerías que aplican y que sean cosas que hagan los cirujanos plásticos, con conciencia, para que no tengamos las enfermedades y nos vayamos muriendo de a uno como nos está pasando”, dijo Ezequiel, según el conductor.

“Después de hablar un ratito vía WhatsApp con Ezequiel, a mí por lo menos me quedó la sensación de que lo único que espera es que se haga Justicia. Lo único que puede de alguna manera reparar un poco todo es que haya Justicia”, dijo Etchegoyen.

Qué reveló la autopsia a Silvina Luna

La autopsia al cuerpo de Silvina Luna, en el marco de la causa por mala praxis contra el cirujano Aníbal Lotocki, indicó que se observaron «trombosis venosas y tromboembolismo pulmonar, en principio, idóneas para la producción del mecanismo mortal».

El informe también señala que se encontraron «formaciones nodulares» en diferentes partes, especialmente en la zona de los glúteos.

Sin embargo, la muerte de la modelo todavía tiene «causas a determinar», señaló el Cuerpo Médico Forense, por lo que solicitó estudios complementarios.