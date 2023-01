¡Insólito! Fue de compras a una farmacia de Trelew y se encontró con una sorpresa

Un curioso episodio se registró durante los últimos días en una farmacia de Trelew, Chubut, cuando un joven usuario de redes sociales asistió a comprar un producto de higiene personal, ingresó al comercio… y se dio cuenta de que no había nadie.

La historia fue contada por el tiktoker @yeidennair.ny en esa red social, y se viralizó de inmediato. «Tan de pueblo que duele» fue una de las descripciones que hizo el chico, junto a las imágenes. Según la recopilación, él entró al comercio pero finalmente se dio cuenta de que, en realidad, estaba cerrado al público.

«Vine a comprar un desodorante y… no hay nadie. No se qué onda» cuenta Yeiden Nair, dueño de la cuenta, en el breve reel. En medio del desconcierto, recorre el local y descubre que las luces están bajas, no hay gente atendiendo y que, de fondo, suena una alarma.

¿Qué pasó? El chico pudo entrar por la puerta ya que la farmacia tenía la traba de la llave puesta como si la hubieran cerrado con llave, pero estaba mal encastrada. El pestillo no estaba bien encajado en la cerradura, por lo que el acceso era fácil de conseguir.

«Me voy a ir, no sé qué onda» cuenta graciosamente Yeiden y se retira… por el mismo lugar por el que ingresó. Su manera de contar la extraña situación lo convirtió en viral, porque además evitó un hecho de inseguridad.

El video alcanzó los 170 mil Me Gusta y más de 800 comentarios.

Yeiden Nair fue reconocido por los dueños de la farmacia

Luego de que Yeiden llamara a personal policial para que intervenga en la situación, la buena acción del muchacho fue valorada por las autoridades del comercio, quienes le hicieron algunos presentes para reconocer su actitud al darse cuenta de que el local permanecía mal cerrado.

Además de unos auriculares y accesorios para la playa, sumaron también al presente el desodorante que originalmente desató la historia y que Yeiden necesitaba, pero que finalmente no se había llevado.