Insólito: una fanática se cruzó con Lionel Messi de vacaciones, pero le cambió el nombre

No cabe duda de que Lionel Messi es reconocido en todo el mundo y su nombre genera furor donde sea pronunciado. De hecho, sus seguidores y fanáticos han tomado diversas imágenes de él, para retratar el momento, mientras sigue de vacaciones con su esposa, Antonela Roccuzzo.

Luego de una temporada deportiva llena de emociones, positivas y negativas, el futbolista aprovechó para relajarse junto a su familia, además de con los futbolistas Luis Suárez y Cesc Fábregas, con quienes comparte una gran amistad de varios años.

Entre tantas actividades de relax, el grupo de amigos decidió salir a Ushuaïa Ibiza, una de las fiestas más conocidas de la isla. Allí, una mujer se llevó una gran sorpresa al cruzárselos y decidió grabar el momento.

Pero el momento insólito llegó cuando nombró al mejor jugador del mundo: “No lo puedo creer, Leonardo Messi te amo, Antonela qué diosa, necesito sacarme una foto ya”.

El blooper rápidamente se hizo viral en las redes sociales y “Leonardo Messi” hasta llegó a ser tendencia en Twitter.

Leonardo Messi! The person recording this video was in Ibiza and called Lionel Messi «Leonardo» Messi! She says «It’s you Leonardo Messi, I love you!» 🇦🇷pic.twitter.com/dsrMaO1ODU