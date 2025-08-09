Jésica Cirio mostró su nueva y millonaria mansión en Nordelta

Jésica Cirio se mantiene en el ojo de la tormenta mediática, y no por sus malas elecciones románticas, sino por conocerse su nueva mansión en el barrio privado El Golf, en Nordelta, con 1250 metros cuadrados y 750 m2 de construcción.

La nueva vida de Jésica Cirio en una mansión de Nordelta

La modelo se separó de Martín Insaurralde en noviembre de 2022, cuando el ex funcionario fue imputado por enriquecimiento ilícito, tres años más tarde, Jesica Cirio se divorció de Elías Piccirillo, actualmente detenido por estafas, lavado de dinero y el armado de una causa.

Luego de esas dos relaciones en donde la misma instructora de fitness fue investigada, se conoció que habita en una mansión de Nordelta con una arquitectura de estilo, imponente, luminosa, amplia, con cuatro dormitorios en Suite, cuarto de juegos en la planta alta y escritorio en Planta Baja.

El living cuenta con tonos tierra, sillones verde lima y detalles artísticos, mientras que la cocina cuenta con un concepto abierto, una isla central en tonos blancos y grises y electrodomésticos de última generación.

Gimnasio privado, jardín parquizado con palmeras ornamentales, una piscina con deck de madera, galería con parrilla, barra, comedor al aire libre y diversas comodidades hacen al nuevo hogar que la modelo habita con su pequeña hija.