Jimena Campisi hizo una fuerte denuncia contra Tomás Constantini, el papá de su hijo

La modelo Jimena Campisi, oriunda de Viedma, tuvo un hijo con Tomás Costantini, hijo del empresario Eduardo Costantini, pero poco después la pareja terminó muy mal y ahora ella le reclama que se haga cargo del hijo que tienen en común. Los detalles de una batalla legal de larga data.

El drama de Jimena Campisi: «la dejó en la calle estando embarazada»

Después de muchos años de silencio, Jimena Campisi, cansada de hacer el reclamo en privado, optó por hacer pública su denuncia y se pronunció en A la tarde, el programa de Karina Mazzocco en América. Posteriormente, iba a asistir hoy a Desayuno Americano, el programa de Pamela David en ese canal, pero a último momento prefirió no hacerlo y su testimonio fue trasladado por una testigo de la relación entre ella y Constantini.

Fue su amiga Natalie Weber, panelista del programa de David, quien destacó que Milo fue un hijo fue buscado por Campisi y Constantini, que estaban muy enamorados y que apenas ella quedó embarazada él comenzó a salir y «vivía de joda».

La panelista de Desayuno Americano aseguró que Jimena Campisi «vivió un calvario» y pasó por «cosas muy violentas». «Ella pasó todo el embarazo en el interior con su familia porque él se desentendió. Ha festejado cumpleaños en la casa de Eduardo para que vea a su familia» contó la esposa de Mauro Zárate.

«En junio de 2012, cuando hago la fiesta de mi casamiento, (Jimena Campisi) estaba embarazada de Milo y no vino. Me dijo ‘voy para tu casa y te cuento’. Vino, se puso a llorar y me contó que Tomás había desaparecido la noche anterior, ella le hizo el reclamo y él la echó, la dejó en la calle estando embarazada«, recordó Weber sobre la relación.

Previamente, Jimena Campisi había hecho su descargo en América, donde contó que «después de cuatro años (Tomás Constantini) se quiere revincular (con Milo)». «Yo jamás le prohibí verlo« agregó la viedmense.

Además, agregó que actualmente como cuota alimentaria recibe de Tomás Constantini solo el «dinero que le alcanza solamente para pagar las expensas».

–Con información de Noticias Argentinas.-