Pampita habló sobre su supuesto romance con Martín Pepa: «yo puedo hacer todo lo que tenga ganas de hacer»

A semanas de oficializar su separación con Roberto García Moritán, Carolina «Pampita» Ardohain fue vista en un evento en el Teatro Colón acompañada de un reconocido polista, Martín Pepa. Rápidamente comenzaron a esparcirse rumores de romance y la modelo rompió el silencio en un móvil con Intrusos (América TV).

Luego de ser vista en un exclusivo palco del Teatro Colón con Martín Pepa, Pampita asistió a un evento de moda y fue interceptada por un móvil de Intrusos (América TV) a la salida de un evento de moda al que asistió.

Rápidamente le preguntaron si mantenía contacto con el ex ministro de Desarrollo Económico de Buenos Aires, Roberto García Moritán, quien se encuentra internado en una clínica de rehabilitación. “No voy a decir nada, ya saben. Y me voy a mantener así. En próximas preguntas, siempre voy a responder lo mismo”, sostuvo firme.

Roberto García Moritán está realizando un tratamiento de 21 días de duración en el Centro de Vida Sana de Entre Ríos, el mismo centro donde estuvieron Chano y Diego Maradona. Según explicó él mismo, tomó la decisión de internarse para “desestresarse” y buscar tranquilidad.

«Fuiste al Teatro Colón con Martín Pepa, un polista”, le dijo el movilero de Intrusos, a lo que Pampita contestó ambiguamente: “Fui con mucha gente”. La modelo enfrentó los rumores de una nueva relación y aclaró, sin nombrar al deportista, que solo mantiene una relación de amistad.

“Tengo mucha gente amiga que me acompaña. Me parece perfecto que así sea. No tengo ningún prejuicio. Puedo salir a comer, ir al teatro, ir al cine. Puedo hacer todo lo que tenga ganas de hacer”, dijo Ardohain.

Martín Pepa es sumamente reconocido en el ámbito del polo profesional, aunque mantiene un perfil bajo, alejado de la prensa y los escándalos. Sin embargo, el polista comparte vínculos con figuras sumamente famosas, como es el caso del cantante británico Robbie Williams, a quien ha hospedado mas de una vez en su casa de campo.

Con información de Noticias Argentinas