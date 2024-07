Jorge Lanata lleva 48 días de internación: cómo avanza su salud

El periodista Jorge Lanata se encuentra internado en el Hospital Italiano desde el 14 de junio, cuando ingresó por una infección urinaria que se complicó. Desde la familia del conductor de Lanata Sin filtro no comparten novedades sobre su estado, pero Ángel de Brito informó las últimas noticias sobre su salud en su programa de streaming, Bondi.

Jorge Lanata y una larga internación: como sigue su salud

“Está estable, sin cambios, en proceso de destete, o sea de sacarle la ventilación mecánica, que es lo más difícil”, comenzó el conductor.

Según las fuentes que el periodista consultó, Lanata presenta una mejora en su salud: «Hay una leve mejoría y me dicen obviamente que sigue en terapia y es un paciente crítico como cualquiera que está en terapia».

Entre las buenas noticias sobre la mejoría del periodista, de Brito confirmó una triste noticia que las malas lenguas venían diciendo este último mes: «Son muchas mejorías, Jorge estuvo muerto y realmente pudo salir», confesó.

Además, Ángel de Brito cuestionó el hermetismo que la familia y sus allegados mantienen con la salud del periodista de 63 años: «A mí me llama la atención que en su propio programa diario y uno de los más escuchados de AM no digan nada, hay mucha gente que lo quiere».