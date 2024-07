Jorge Lanata fue sometido a otro procedimiento médico: «Le realizaron una traqueotomía y esperan a que despierte»

El pasado 14 de junio Jorge Lanata sufrió un paro cardíaco en el Hospital Italiano, mientras se encontraba realizándose estudios de rutina. Desde entonces, el periodista ha permanecido internado en dicho hospital.

Además del paro cardíaco, Lanata también sufrió un complicado episodio respiratorio que complicó aun más su salud. Según contó la periodista Laura Ubfal, el conductor de Radio Mitre que se encontraba hacia casi un mes entubado, fue sometido a una traqueotomía este fin de semana.

Cómo sigue la salud de Jorge Lanata: Los detalles que reveló Laura Ubfal

Fue la periodista Laura Ubfal quien dio los últimos detalles sobre la salud del conductor de «Periodismo Para Todos».

«Vamos con un tema de salud. Cuando todo Twitter hablaba de la muerte de Jorge Lanata … fue un fin de semana terrible, las redes cada vez están peor en ese sentido. Es una locura» dijo Laura en Intrusos (América TV).

«Yo pude tener la información de que finalmente habían decidido hacerle una traqueotomía a Lanata, porque está internado desde el 14 de junio en el Hospital Italiano. Son muchos días después de aquel episodio del paro cardíaco y demás» continuó contando.

«La familia está esperanzada ahora en que se lo pueda despertar muy lentamente. Esto es lo que se sabe hasta ahora. No se podía seguir con el tema del respirador» aclaró Ubfal. «Y es por eso que se decide esto. Es básico en cuidados intensivos. No es nada que no se le haya hecho a otra gente» agregó.

«Pero bueno, la expectativa está en que se lo despierte muy lentamente. Ojalá así sea. Están todos. Está Elba (Marcovecchio) , sus exmujeres y también sus hijas, Bárbara y Lola. Todos pendientes y todas las decisiones médicas se consultan y se informan a la familia. Buenas expectativas, ojalá que así sea» concluyó la periodista.