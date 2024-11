Jorge Lanata se recupera mientras la interna familiar empeora

La abogada Elba Marcovecchio habló sobre la salud de su marido, el periodista Jorge Lanata tras más de cuatro meses de internación en el Hospital Italiano. Marcovecchio contó que el periodista “está mucho mejor y eso es gracias al hospital”. En este sentido, la letrada señaló: “Jorge está en las mejores manos del país”.

Una interna familiar que crece cada vez más

Mientras el periodista intenta mejorar su estado de salud, la interna familiar que lo rodea para expandirse cada vez más.

En esta oportunidad Marcovecchio realizó una presentación judicial donde le solicitó a Alejandra Mendoza, la apoderada de Lanata, que rinda cuentas por los 51 millones de pesos que gastó de la tarjeta del comunicador.

En ese contexto, Elba no brindó más detalles al respecto y aseguró: «Me manejo desde el expediente y no me gusta hablar públicamente, de esas cuestiones” , al tiempo que apuntó: “Sí, es mi deber, hacer todo lo que tengo que hacer, en defensa de Jorge, en el expediente”.

No obstante, entre líneas se pudo entender que efectivamente hubo un gasto de dinero injustificado: “Todo lo que dije fue en la justicia. En el mismo escrito están los gastos que no se pueden justificar. Lo único que me importa es que yo siempre fui defensora de Jorge”, concluyó Marcovecchio.