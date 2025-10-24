Julián Kartun confirmó el regreso de Caro Pardíaco: “La guardamos un año y armamos algo más grande”

Julián Kartun, el actor y cantante que se hizo viral por su personaje Caro Pardíaco, confirmó que volverá a ponerse en la piel de “la joven rubia” en un proyecto secreto que se dará a conocer a fines de este año.

En diálogo con Qué importa (Splendid 990), el ciclo radial que conduce Patricio Barton, el artista reveló que Caro “saldría para fin de año” y que decidió “guardarla” por agotamiento al personaje: “Estaba medio saturado de las notas, de la publicidad y creo que eso me agotó. Y dije, bueno, la guardamos un año y armamos algo un poquito más grande”.

Julián Kartun sobre Caro Pardíaco: “Fue un año de furor, ahora quiero ver hacia dónde va”

Sin bridar muchos más detalles, Kartun adelantó que está trabajando en una serie donde Caro Pardíaco sería la protagonista, acompañada de un gran elenco.

Y explicó que el proyecto podría expandirse al teatro: “Y parar un poco la pelota y ver, como decís, qué pasa con este personaje que tuvo tanta exposición en el streaming, pero que también fue un año de mucho furor de ese lenguaje. Y también eso, Caro, ¿para dónde va a ir ahora? Por ahí también va a hacer algo de teatro”.

Si bien Caro Pardíaco se ganó el amor de cientos de usuarios, también enfrentó la “cancelación” de las redes en numerosas ocasiones por su humor característico.

“Siento que hay cierto lugar que pasa más en redes, de sacar de contexto y de perseguir una policía. De lo que supuestamente se puede hacer y no se puede hacer. Y también la postverdad, de sacar de contexto algún dicho de alguien y ponerle un cartel de algo que está haciendo”, comentó.

Y reflexionó: “Hay gente con mucha violencia, con muchas ganas de comentar. Que siempre en general en los comentarios está lo más terrible. Hay muchos lenguajes, hay muchas formas de hacer humor”.