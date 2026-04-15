El Gobierno oficializó la baja de un proyecto petrolero en la Cuenca Argentina Norte: ¿cuáles fueron los motivos?

El bloque CAN 109, ubicado en la Cuenca Argentina Norte frente a la costa bonaerense, fue revertido al Estado tras la renuncia de las empresas al proyecto exploratorio.

El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía, declaró la extinción del permiso de exploración de hidrocarburos sobre el área CAN 109 y dispuso su reversión al Estado Nacional, según lo establecido en la Resolución 87/2026 publicada en el Boletín Oficial.

La medida alcanza a un bloque ubicado en la Cuenca Argentina Norte, frente a la costa bonaerense y a unos 200 kilómetros de Mar del Plata, que había sido adjudicado en 2019 en el marco del Concurso Público Internacional Costa Afuera N°1.

El permiso había sido otorgado a Shell Argentina y QP Oil and Gas, que operaban en conjunto el área. Sin embargo, en diciembre de 2025 ambas compañías notificaron su decisión de no avanzar hacia el segundo período exploratorio y renunciar al proyecto, lo que derivó en la extinción del permiso por parte de la autoridad de aplicación.

A partir de esa decisión empresarial, la Secretaría avanzó con el proceso administrativo correspondiente, en línea con lo previsto por la Ley de Hidrocarburos, hasta formalizar la medida. De acuerdo al decreto, antes de oficializar la resolución, la Dirección Nacional de Exploración y Producción evaluó el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las empresas durante el período exploratorio inicial.

Según los informes técnicos, las compañías cumplieron con la totalidad de las inversiones comprometidas para el área CAN 109, sin registrarse incumplimientos en los planes de trabajo establecidos.

En materia ambiental, el organismo también constató que no existen observaciones pendientes, en cumplimiento de la normativa vigente para la actividad offshore en el país.

Asimismo, se verificó el pago completo del canon de exploración correspondiente al período fiscal 2025, que ascendió a más de 361 millones de pesos, abonados en dos tramos durante ese año.

Con estos antecedentes, la Secretaría avanzó en la aplicación de los artículos 81 y 85 de la Ley N° 17.319, que contemplan la extinción de permisos y la reversión de áreas al Estado Nacional en caso de renuncia o finalización de las concesiones.

De esta manera, el bloque CAN 109 vuelve a estar bajo control estatal, quedando disponible para futuras definiciones de política energética, ya sea mediante nuevos procesos licitatorios o estrategias de desarrollo del offshore argentino.

La decisión se inscribe en el marco de la política hidrocarburífera nacional, que busca maximizar el aprovechamiento de los recursos y garantizar el abastecimiento energético, al tiempo que mantiene abiertas las posibilidades de inversión en el sector.