Por el temporal de lluvia en el AMBA, hay calles inundadas y más de 11 mil usuarios sin luz: hay alerta este miércoles

Más de 11 usuarios se encuentran sin luz, mientras que hay calles anegadas debido a las fuertes lluvias que se registraron en la madrugada de este miércoles en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y que complican la circulación en diferentes puntos.

La avenida Hipólito Yrigoyen en la localidad bonaerense de Avellaneda es una de las más perjudicadas por la lluvia, mientras que una situación similar ocurre en Dock Sud y en los barrios porteños de Belgrano y Palermo.

Temporal en Buenos Aires: agua acumulada y miles sin luz

En diferentes zonas de Palermo, entre ellas, donde se encuentran el Hipódromo, el Planetario y los Bosques y ciertos tramos de las avenidas Del Libertador, el agua acumulada llegaba hasta la vereda.

Por su lado, la zona del Puente Pueyrredón en Avellaneda era una de las más complicadas para transitar debido a la cantidad de agua acumulada en los accesos y que provocaba serias demoras.

A raíz del temporal, unos 2.739 usuarios de Edenor se encuentran sin luz, mientras que había 8.526 usuarios de Edesur sin servicio eléctrico.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta para este miércoles por lluvias intensas para la Ciudad de Buenos Aires y las localidades bonaerenses de Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, San Martín, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

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