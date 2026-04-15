Weretilneck confirmó el traspaso de las rutas nacionales a las provincias: qué va a pasar con la 22 y la 151

El gobernador Alberto Weretilneck afirmó este miércoles que el Gobierno nacional se dispone a dictar un decreto para transferir a las provincias la operación y el mantenimiento de rutas nacionales. En el caso de Río Negro, la medida incluiría tramos de las rutas 22 y 151.

El esquema en análisis no implica un cambio de jurisdicción, ya que las trazas seguirían siendo nacionales, pero las provincias asumirían la gestión de las rutas por un plazo estimado de 20 años, incluyendo obras y mecanismos de financiamiento.

Según afirmó el gobernador Alberto Weretilneck en diálogo con Río Negro Radio, el decreto que confirma la transferencia «tendría que salir entre hoy y mañana” y aclaró que ese paso será solo el inicio de una etapa más compleja. “El decreto define la decisión nacional, a partir de ahí hay una serie de negociaciones y acuerdos que hay que trabajarlos entre los técnicos”, explicó.

Rutas nacionales en Río Negro: negociación por los tramos y contratos

Según explicó el mandatario actualmente se desarrolla una instancia de negociación para definir el alcance concreto del traspaso. Entre los puntos en discusión mencionó la delimitación de los tramos, la situación de los contratos vigentes con empresas y las fuentes de financiamiento, incluyendo posibles créditos de organismos multilaterales. “En este momento estamos en la discusión y la negociación de qué tramo sería y qué pasa con los contratos que la Nación tiene con las empresas”, precisó.

En ese marco, aclaró que existen sectores donde ya hay intervenciones contratadas por Nación, lo que agrega complejidad al proceso. Entre ellos mencionó zonas de Cipolletti vinculadas a los puentes, Allen, el tramo entre Roca y Cervantes y la rotonda de Choele Choel.

El mandatario confirmó que ya trabajan equipos técnicos, legales e ingenieros tanto de Vialidad Rionegrina como del ámbito nacional. “El decreto define la decisión nacional y a partir de ahí hay una serie de negociaciones, de conversaciones y acuerdos que hay que trabajar entre los técnicos”, explicó.

«Hay una decisión nacional de transferir las rutas, la decisión nuestra es aceptar el desafío”, Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro.

El gobernador amplió la responsabilidad sobre el estado actual de la infraestructura vial y la extendió a distintas gestiones nacionales. “No es de ahora, no hubo solución con Milei, tampoco con Alberto Fernández, Macri ni Cristina Fernández. Todos son responsables del estado de la ruta hoy”, planteó.

En ese contexto, advirtió sobre la complejidad técnica del proceso que se abre. “Tiene un aspecto técnico muy delicado. Hay que analizar qué pasa con el tránsito pesado, con los tramos sin resolver, con los diseños inconclusos. Vamos a ser muy precavidos en no tomar decisiones de las que después tengamos que arrepentirnos”, remarcó.

Financiamiento en debate y un esquema aún indefinido: ¿peajes o crédito externo?

El principal interrogante pasa por cómo financiar obras y mantenimiento. El propio mandatario admitió que la provincia no tiene capacidad presupuestaria para afrontar por sí sola ese volumen de inversión. “Con fondos propios no podemos hacer una obra como la Ruta 22”, reconoció.

En ese contexto, planteó alternativas aún en análisis, que incluyen financiamiento internacional y esquemas mixtos con participación privada. “Tiene que ser financiamiento internacional, puede ser un sistema de peajes, pero sería aventurado definirlo hoy”, aclaró.

También dejó abierta la posibilidad de créditos de organismos multilaterales, aunque condicionados al avance de los acuerdos con Nación. “Puede haber créditos de fondos multilaterales o financiamiento privado, pero lo iremos viendo una vez que esto avance”, explicó.

El gobernador insistió en que primero debe definirse el nivel de inversión requerido. “A partir de eso nos vamos a dar cuenta de qué estamos hablando”, dijo, evitando anticipar modelos concretos.