Reclamo en la Corte por la banca que dejó Nadia Márquez: por qué cuestionan el reemplazo de Gabriela Muñoz

El reemplazo de vacancias en el Congreso según la ley de paridad de género sigue generando controversias judiciales. Esta vez, el dirigente de Zapala, Martín Pedemonte, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar la banca que dejó Nadia Márquez tras su paso al Senado, el año pasado.

Pedemonte fue segundo candidato titular en la lista que el espacio llevó para las elecciones nacionales del 2023, pero quien asumió el lugar de la ahora senadora fue Gabriela Muñoz, la primera suplente.

El dirigente llevó su reclamo al juzgado federal N°1 de Carolina Pandolfi, quien rechazó el amparo. Fue en apelación a la Cámara Nacional Electoral que, el 4 de diciembre del año pasado y por mayoría, confirmó la sentencia de primera instancia.

Los jueces Daniel Bejas y Santiago Corcuera afirmaron que el caso era «sustancialmente análogo» al precedente de Natalia Souto, quien en 2020 reclamó (y perdió) para asumir la banca que había dejado vacante Andrés «Cuervo» Larroque por la provincia de Buenos Aires.

En ese caso, la Cámara aplicó de manera literal el artículo 164 del Código Electoral, priorizando la regla de sustitución por el mismo género por sobre la prelación de candidatos titulares sobre suplentes. Lisandro Bormioli fue quien terminó ocupando la banca.

Un voto en disidencia

La expectativa de Martín Pedemonte, en este caso, está puesta en el voto en disidencia que realizó el juez Alberto Dalla Vía y es sobre lo que fundó su recurso en queja a la Corte Suprema.

Dalla Vía afirmó que debía hacerse un análisis armonioso de los preceptos constitucionales y recordó que hay jurisprudencia de la Cámara respecto de que «el suplente no asume ninguna función en tanto el cargo ocupado por el titular no quede vacante». «El suplente no tiene entonces, hasta que ello ocurra, sino un mero derecho en expectativa sujeto a la condición de que se agote la lista de titulares», fundamentó.

Por eso consideró que la pauta de sustitución por personas del mismo género, «sin considerar las particularidades de cada distrito, conduce a una solución contradictoria con la finalidad esencial del sistema pues implica -en el caso- que una candidata suplente sea ubicada con prelación a un candidato titular».

La disputa con Nadia Márquez

Nadia Márquez dejó la banca de diputada nacional para asumir el 28 de noviembre como senadora, tras imponerse la lista de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 2025.

Ese pase habilitó la vacancia de su lugar en la Cámara Baja, en el cual le restaban dos años para finalizar el mandato.

La asunción de Gabriela Muñoz fue avalada por la ahora senadora, quien lo anunció el mismo día de la elección. La dirigente venía de desempeñarse como delegada de Anses en Neuquén, es muy activa en redes sociales y cercana al universo de Javier Milei.

Martín Pedemonte, en cambio, no tiene la misma llegada. Fue, además, uno de los dirigentes, como Brenda Buchiniz, que intentaron disputarle a Márquez el armado de LLA en Neuquén durante el proceso de formación, el año pasado. El dirigente denunció que tampoco le habían permitido su afiliación al partido.