Julieta Poggio confirmó que tuvo un romance con el hermano de Tini

Julieta Poggio, exparticipante de Gran Hermano 2022, sorprendió a todos al confirmar un rumor que venía circulando desde hace tiempo. En una entrevista con Ángel de Brito en su programa de streaming “Ángel responde”, la actriz admitió haber tenido un romance con Francisco «Fran» Stoessel, el hermano de la cantante Martina «Tini» Stoessel.

Julieta Poggio le respondió a Angel De Brito sin titubear

Durante la conversación, De Brito le preguntó directamente a Poggio si había salido con el hermano de Tini, a lo que ella respondió sin titubeos: «Sí». El conductor, sorprendido por la franqueza de Julieta, le comentó: «Sos franca, me encanta que no mientas». Entre risas, Poggio agregó: «No puedo, ¿sabés las veces que lo negué también? Pero no puedo».

Poggio, quien ha sabido mantenerse en el mundo del espectáculo tras su paso por el reality, se sinceró sobre los detalles de su breve romance con Fran Stoessel, dejando en claro que todavía le guarda un gran cariño: «Qué lindo que es, es hermoso», afirmó la actriz, quien no dudó en elogiar la caballerosidad del modelo.

Julieta Poggio se fue de boca y metió un poco la pata

Sin embargo, tras estos comentarios, Julieta pareció recordar que Fran está en pareja actualmente con Nazarena Obrecht, y entre risas, se corrigió: «Ay, me va a matar la novia».

El romance entre Poggio y Stoessel habría ocurrido tras la ruptura de la actriz con Lucca Bardelli, y antes de que Fran comenzara su relación actual. A pesar de los intentos de ambos por mantener la relación en privado, Poggio finalmente decidió hablar abiertamente sobre su historia con el hermano de Tini, desmintiendo cualquier otro vínculo amoroso con exparticipantes de Gran Hermano.

Por su parte, Francisco Stoessel, quien suele mantener un perfil bajo, fue abordado por la prensa en varias ocasiones, y en enero de este año, durante el cumpleaños de Lizardo Ponce, negó que hubiera algo más que una gran amistad con Julieta Poggio. Sin embargo, los tiempos de las declaraciones coinciden, y algunos especulan que la “chica” mencionada por Tini en una entrevista podría haber sido Julieta, quien aparentemente dejó una huella en el corazón de Fran.