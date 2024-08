Martín Ku y Marisol perdieron el embarazo: Pepe Ochoa de LAM enfrentó las duras críticas

Con solo seis semanas de embarazo, Pepe Ochoa había contado que Martín Ku, “El Chino de Gran Hermano”, y su novia Marisol estaban esperando a su primer hijo. Al día siguiente se había disculpado al notar el enojo de la pareja por lo prematuro del anuncio público.

En ese contexto, el panelista de LAM fue fuertemente criticado porque la pareja perdió el embarazo y a su dolor le tuvieron que sumar la incomodidad de tener que anunciarlo públicamente.

“El corazón de nuestro bebé dejó de latir el pasado jueves. Decidió irse rodeado de montañas, lagos y el frío que tanto nos gusta”, escribió Marisol en Instagram, junto a la foto de un paisaje patagónico.

«Tristeza y mucho dolor. No es solo la pesadilla que tenemos que transitar con Mari, sino la ilusión de mis viejos y suegros que se les borra la sonrisa de una semana a otra. Justamente por esto, nos queríamos guardar la noticia hasta los 3 meses. Los tiempos ajenos se respetan», sostuvo Ku en su cuenta de X.

Martín Ku y Marisol perdieron el embarazo: qué dijo Pepe Ochoa

Luego de confirmarse la triste noticia, Pepe Ochoa habló en su programa de streaming en Bondi y se llamó a la reflexión. “Quiero decirle a toda la gente que yo no me escondo, la verdad que obviamente parte de mi trabajo es la información y esta fue una información que yo di. Hoy soy protagonista de esto también porque obviamente fui quien contó el embarazo del Chino y Marisol. Quiero reflexionar porque la verdad que me parece que debatirlo no es un tema para debatir porque la verdad que obviamente pude entender muchas cosas a raíz de lo que sucedió cuando conté la información”, dijo Pepe al principio.

“Para los que no saben, yo al otro día salí a pedir perdón porque la verdad que me di cuenta que hay dos posturas que yo puedo tomar, la postura del periodista y de la información y defender eso, que obviamente lo puedo hacer y me puedo escudar en eso, en el derecho a la información y todas estas cuestiones, pero elijo reflexionar lo de mi parte humana porque la verdad que en su momento pedí disculpas», continuó.

«Vuelvo a pedir disculpas y entiendo y la verdad que me llamo a mí a la reflexión de qué tipo de comunicador quiero ser de ahora en adelante, la verdad que nunca estuve en una situación así y me parece que lo interesante y lo importante es nuevamente pedir disculpas a Marisol y al Chino porque no soy mal tipo, no soy mala gente, no me importa dar una primicia a costa de esto», siguió.

«Es mi laburo, no me escondo, estoy acá sentado en mi programa con Fefe dando la cara y la realidad de todo esto es que me parece que está buenísimo el debate, que si todos me quieren cancelar, creo que tienen todo el derecho para hacerlo y que a todas estas cuestiones no me voy a poner en ningún lugar de nada, simplemente voy a decir que estoy acá y que si me mando una cagada obviamente puedo pedir perdón porque no se me caen los anillos”, concluyó.

