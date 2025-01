La China Suárez tiene claras intenciones de irse a Turquía con Mauro Icardi: ¿Qué se lo impide? 

Eugenia «La China» Suárez tiene claras intenciones de mudarse a Turquía junto a Mauro Icardi, pero no todo parece ser tan sencillo. Según reveló Yanina Latorre, panelista del programa LAM, la actriz inició negociaciones con los padres de sus hijos para hacer posible esta transición.

La propuesta de la China Suárez para irse a Turquía con Mauro Icardi

La propuesta de Suárez incluye un intercambio: la oferta de canjear los 4.000 dólares de cuota alimentaria que paga uno de los progenitores a cambio de permitirle llevar a sus hijos a Turquía. Sin embargo, la respuesta no ha sido la esperada. «El progenitor no quiere que sus chicos vivan en Turquía», afirmó Latorre, señalando el rechazo inicial a la propuesta de la actriz.

La China Suárez, en un intento por persuadir, habría argumentado: “Si me dejas llevar los nenes, mi novio se va a hacer cargo. No me pasas más los 4 mil dólares y te ahorras los colegios”. A pesar de este ofrecimiento, la contrapropuesta del padre fue menos favorable para sus planes: 15 días con cada uno de los padres para compartir la custodia de los niños.

Además, el plan de mudanza de Suárez no solo afecta a los padres de sus hijos, sino que también ha causado revuelo en el entorno de Mauro Icardi. Wanda Nara, expareja de Icardi y madre de sus hijas, ha expresado su disgusto ante la idea de que la China Suárez viva en la casa que ella misma decoró en Turquía, con su vestidor y los cuartos de sus hijos ya dispuestos.

El video donde la China Suárez baila un tema turco

Geçtiğimiz dönemde Mauro Icardi ile aşk yaşadığı iddia edilen aktris China Suarez, Tarkan'ın 'Şımarık' şarkısıyla dans ederek paylaşım yaptı. pic.twitter.com/iK7Xz3nMni — Forza Cimbom (@forzacimbomtr) November 15, 2024

La China Suárez pidió una cautelar contra Wanda Nara y Yanina Latorre

La actriz y cantante tomó acción legal después de que Yanina Latorre compartiera en sus stories de Instagram el número de teléfono personal de Suárez, lo que llevó a la actriz a cambiar su número para proteger su privacidad. Según fuentes cercanas, la publicación fue un error inadvertido al publicar la discusión de un chat entre Wanda Nara y la China Suárez.

Además, Suárez solicitó una medida cautelar contra Wanda Nara debido a que esta última publicó conversaciones privadas que habían mantenido a través de una aplicación de mensajería. Este acto fue visto por Suárez como una violación directa de su privacidad, algo que ya había sido discutido en términos legales previos entre ambas partes.