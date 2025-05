Un pitbull atacó a una mujer en Neuquén: las elevadas multas por pasear perros sin correa ni bozal

Un violento episodio ocurrido en el Paseo de la Costa de Neuquén encendió las alarmas sobre la tenencia responsable de mascotas. Fue en el día del Trabajador cuando una mujer fue atacada por un perro de raza pitbull mientras paseaba a su mascota. La dueña del animal no fue identificada, y desde la municipalidad recordaron que las multas por este tipo de incidentes son elevadas.

El ataque ocurrió el viernes pasado por la mañana, en la zona del río Limay, a la altura de Avenida Olascoaga y Democracia. La víctima paseaba con su perro cuando notó que una joven se acercaba con un pitbull que tenía collar, pero no bozal. El animal se abalanzó sobre el perro más pequeño, y al intentar protegerlo, la mujer fue mordida.

Según informaron desde la Subsecretaría de Ciudad Saludable, la mujer hizo la denuncia el lunes a través de la Línea 147. La encargada del area, Andrea Ferracioli, explicó que la municipalidad se enteró del caso tres días después del hecho.

«Nosotros nos enteramos recién el lunes. La señora hizo la denuncia recién ese día”, señaló. “El jefe de inspectores, que es veterinario, habló con ella y le explicó todo. Pero si no tenemos identificación de la persona que iba con el perro, ¿cómo vamos a actuar?”, agregó.

La mujer no logró tomar los datos de la dueña del animal y, aunque la agresora le habría dado un número de teléfono, no llegó a anotarlo. Por el momento, el paradero de la responsable es desconocido, aunque desde el área municipal aseguraron que siguen investigando para dar con ella. “Estamos intentando averiguar, charlando con otras personas, pero no tenemos ningún dato claro”, expresó Ferracioli.

Las elevadas multas por pasear perros sin correa ni bozal

La funcionaria remarcó la importancia de cumplir con las normas vigentes sobre el paseo de mascotas en la ciudad: “Se puede circular por espacios públicos con animales, pero deben ir con collar, correa y, si son temperamentales, con bozal”, subrayó. En este caso, el pitbull no contaba con el elemento obligatorio.

Ferracioli indicó que el municipio realiza controles todos los días en distintos puntos de la ciudad. “Tenemos inspectores constantemente dando vueltas en todos los espacios públicos en forma aleatoria. Cuando vemos algún perro suelto, bajamos, concientizamos, y si hay que multar, se multa”, explicó.

Además, aseguró que también se trabaja con escuelas públicas y privadas en todos los niveles para fomentar el cuidado responsable.

Las sanciones económicas por incumplir con la normativa son elevadas. “El que permite que su perro ande en la vía pública sin sujeción puede recibir hasta 500 módulos de multa, y quien ponga en riesgo la seguridad o la salud de las personas o de otro animal, hasta mil módulos”, advirtió Ferracioli.

El valor del módulo está atado al 50% del valor del litro de nafta súper del Automóvil Club Argentino, lo que eleva considerablemente el monto final. Actualmente, ese valor es de 537 pesos por lo que podría considerarse que la dueña del perro pitbull que atacó a la mujer deberá pagar 537.000 pesos.

En este tipo de situaciones, aclaró Ferracioli, la responsabilidad recae exclusivamente en quien cuida al animal. “Yo no voy contra el perro, voy contra la cuidadora. El perro es un ser sintiente, pero no tiene raciocinio”, sostuvo. “Este no es un perro de la calle, tiene un cuidador que se tiene que hacer responsable de lo que hizo”.