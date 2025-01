Por qué la China Suárez denunció a Wanda Nara y a Yanina Latorre 

En un nuevo capítulo del entramado de conflictos entre figuras públicas argentinas, Eugenia «La China» Suárez, la novia de Mauro Icardi, ha presentado denuncias contra Wanda Nara y Yanina Latorre por exposición indebida de su vida privada en redes sociales.

La actriz y cantante tomó acción legal después de que Yanina Latorre compartiera en sus stories de Instagram el número de teléfono personal de Suárez, lo que llevó a la actriz a cambiar su número para proteger su privacidad. Según fuentes cercanas, la publicación fue un error inadvertido al publicar la discusión de un chat entre Wanda Nara y la China Suárez.

Además, Suárez solicitó una medida cautelar contra Wanda Nara debido a que esta última publicó conversaciones privadas que habían mantenido a través de una aplicación de mensajería. Este acto fue visto por Suárez como una violación directa de su privacidad, algo que ya había sido discutido en términos legales previos entre ambas partes.

La respuesta de Yanina Latorre ante la denuncia de la China Suárez

Respondiendo a estas denuncias, Yanina Latorre utilizó sus stories de Instagram para defenderse, alegando: «Cada vez que me quieren callar les sale mal. Me quieren callar porque digo la verdad, nunca miento, la gente me cree».

Continuó explicando que la China Suárez le había impuesto una multa a Wanda Nara, pero que en el escrito legal también la mencionaba a ella sin reclamarle nada. Según Latorre, el juez dictaminó que la multa no correspondía.

Los problemas que enfrenta Mauro Icardi con el Galatasaray

En otro frente, el periodista Pepe Ochoa informó que el club Galatasaray ha dejado de pagar la rehabilitación de Mauro Icardi, compañero de Wanda Nara, debido a la falta de pruebas médicas necesarias. Si Icardi decide continuar su recuperación en Argentina, los costos correrían por su cuenta; de lo contrario, debería regresar a Turquía para trabajar bajo el amparo del club.