La cifra millonaria que pediría La China Suárez a Wanda Nara por daños y perjuicios 

En medio de la separación de Wanda Nara de L-Gante y sus cruces de chats con Mauro Icardi, se conocieron detalles del conflicto que tiene con La China Suárez que le demanda «daños y perjuicios» en la Justicia tras hablar de ella en el programa de Susana Giménez. Ahora, se reveló la cifra que pediría la actriz y cantante a la conductora de Bake Off Famosos y Masterchef.

Fue Andrea Taboada en Intrusos (América TV) quien dio detalles de sus charlas con los abogados de ambas figuras del espectáculo. «Estuve hablando con el abogado de Wanda Nara, el doctor (Nicolás) Payarola y me dijo que va a haber más novedades con el tema de violencia de género. Que era lo único que me podía decir, habrá testimoniales. Continúa todo. Respecto a otros temas, a lo personal, no me quiso hablar», contó la periodista.

Y siguió: «Por el otro lado, estuve hablando con Agustín Rodríguez, el abogado de La China Suárez, y lo que me dice es que ya van a ir a mediación. ¿Qué día? El 12 de febrero. Va a ser por zoom… 11 de la mañana tienen que estar ambas. Va a juntar lo que dijo en el programa de Susana Giménez y lo que dijo con Ángel de Brito en LAM».

«Le dijo, un estimativo lo que le podría llegar a pedir económicamente La China por daños y perjuicios. Me dijo que podría llegar a ser 200 mil dólares«, agregó Taboada sobre la impactante cifra millonaria que Suárez pediría a través de su abogado en la audiencia correspondiente.