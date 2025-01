La drástica medida que tomaría Telefe con Wanda Nara por el escándalo mediático

Marcelo Polino se metió de lleno en el escándalo mediático que involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez. Al dar una entrevista al programa Puro Show de El Trece, el periodista reveló que la polémica puede traerle graves consecuencias a la estrella de Telefe.

Marcelo Polino, Wanda Nara y Telefe

“Ella volvió a ser la Wanda de cuando vivimos la separación de Maxi López, que también filtraba los audios, como que empezó a sacar una parte fea de ella, pero creo que debe ser por la desesperación», opinó Marcelo Polino, al referirse al culebrón mediático del momento.

En ese sentido, Polino advirtió que en Telefe no ven con buenos ojos que una de sus figuras esté envuelta en un tema tan sensible. «Wanda venía haciendo una carrera buena en Telefe, salvo Susana es la persona que más rating le ha dado a la empresa, y a ellos no les gustan a estos quilombos”, indicó.

“Viste esto de que te agarra la hamburguesa, que la leche de no sé cuánto… Eso no les gusta a la gente de Telefe y me parece que está poniendo en riesgo muchas cosas con esta pelea”, consideró Polino.

Preocupación por la salud de La China Suárez

Horas antes de blanquear su relación con Mauro Icardi, La China Suárez habría ingresado a un reconocido hospital de la Ciudad de Buenos Aires por un fuerte dolor abdominal. Sin embargo, no pasó a mayores, por lo que después disfrutó de la tarde veraniega en la casa de su novio.

“En un hospital muy importante de la zona norte, la China Suárez, entre las 11:30 de la mañana y las 12:30 del mediodía, fue atendida por los médicos por un fuerte dolor abdominal”, informó Santiago Sposato en DDM.