Así reaccionó Wanda Nara al enterarse que la China Suárez busca tener un hijo con Mauro Icardi

La batalla mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo en su historia tras la confirmación del romance entre el futbolista y la actriz Eugenia “La China” Suárez. En LAM contaron la actitud que tiene la nueva aliada del jugador en la disputa con la conductora de Telefe.

La estrategia de La China

“Utiliza un test de embarazo y lo pone en lugares puntuales de la casa para que las menores no solamente vean esto, sino que también Wanda se entere. Hace todo un acting”, dio a conocer Pepe Ochoa.

Según había contado Yanina Latorre, el círculo íntimo de la actriz sostiene que “solo le importa la plata” y que “no parará” hasta tener un hijo con Icardi.

La sorpresiva reacción de Wanda al enterarse de la actitud de la China Suárez

Ante el macabro plan de la actriz para molestar a Wanda, el panelista Pepe Ochoa se comunicó con ella para saber si estaba al tanto de ello: “Investigue si Wanda sabía o no de esta situación. Mandé a una persona a hablar con ella y después de eso, mandé a otra a que me pueda chequear si Wanda lo sabía”.

A lo que la ex pareja de Icardi contestó: “No es un tema mío. Yo estoy al tanto de todo. No me interesa, a mí no me cambia si está o no”.