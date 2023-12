La dura predicción sobre Nicole Neumann y Manu Urcera en plena luna de miel en Miami

Nicole Neumann y Manu Urcera están viviendo su soñada luna de miel en Miami. Tuvieron su unión civil en Neuquén y un mes después celebraron el casamiento religioso en Exaltación de la Cruz. En el medio, la modelo confirmó que está embarazada.

Sin embargo, la numeróloga Fabiana Aquin, que estuvo en Net TV, anticipó un futuro bastante complicado para los recién casados. “A mí me marca que se han casado con muchas previas de problemas”, dijo.

No conforme con esto, la especialista señaló que el vínculo entre Nicole y Manu podría romperse. «Si vos me preguntás si va a tener larga duración, yo te digo que no hoy”, amplió.

Antes de finalizar, Aquin aclaró que «las energías van cambiando día a día” y le deseó a la pareja un próspero futuro. «Ojalá tengan una larga duración«, cerró.

Nicole Neumann mostró los destrozos del temporal en su casa

Desde Miami, donde Nicole Neumann y Manu Urcera disfrutan de su luna de miel, la modelo mostró las tremendas imágenes de cómo quedó su casa tras el intenso temporal que azotó Buenos Aires

Preocupada Nicole compartió las imágenes a través de sus stories de Instagram. En las postales se vieron las consecuencias de la tremenda tormenta que castigó a la provincia.