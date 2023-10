La emoción de Cathy Fulop por el compromiso de su hija Oriana Sabatini con Paulo Dybala

Catherine Fulop no pudo evitar su emoción al enterarse que su hija mayor, Oriana Sabatini, se casará con el futbolista Paulo Dybala tras cinco años de relación. En diálogo con Intrusos, la actriz reveló que lloró de la emoción cuando recibió el llamado de su hija desde Roma.

“Estamos muy felices por el momento que están viviendo ellos. Me enteré anoche apenas pasó. Nos llamaron, nos mostraron el anillo”, contó Catherine, quien aún no sabe cuándo será el gran día porque los novios no pusieron fecha.

Cómo fue el pedido de casamiento de Paulo Dybala a Oriana Sabatini

“Están consolidados, se los veía muy bien. A Oriana ya la veía resignada en su deseo del pedido de mano”, afirmó la actriz porque sabía del deseo de su hija de casarse, pero también estaba al tanto de que para el jugador no era un paso tan significativo en su vida.

Entonces Cathy sobre el gesto que tuvo el jugador de la Selección Argentina, dijo: “Es un gesto que hizo por ella. Era su sueño”. Aunque también reconoció que durante la propuesta su hija llegó a creer que se trataba de una broma porque, como buen cordobés, Dybala hace muchos chistes. “Es bien educado, de una familia increíble, de valores”, afirmó Cathy Fulop.

No sólo Cathy está feliz con la noticia de la boda. Toda la familia celebró la propuesta. Su marido, Osvaldo Sabatini, está feliz: “Para el Ova es una gran alegría”.

En tanto, que su hija menor, Tiziana, también celebró la noticia: “Tiziana está en llamas. Oriana le manda más cosas a su hermana que a mí. Se aman, estoy muy feliz de lo que logramos como familia”, afirmó Fulop.