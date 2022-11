La escalofriante premonición de Aaron Carter sobre su repentina muerte

La reciente muerte del cantante y actor Aaron Carter, de 34 años, aún mantiene en shock a la escena artística estadounidense. Si bien eran de público conocimiento sus problemas de adicción, de los que él había hablado abiertamente, el hallazgo de su cuerpo sorprendió a sus seguidores.

Su impensado fallecimiento trajo el recuerdo de una escalofriante predicción personal que tuvo el músico, muchos años antes de su fatal desenlace, y que estaba vinculada a sus problemas de salud mental y los consumos problemáticos.

Es que, años atrás, Carter contó en el medio Us Weekly que no creía que llegaría a los 30 años, ya que su infancia había estado marcada por conflictos familiares que incluyeron a su hermana Leslie, quien también murió en condiciones similares.

«Pensé que moriría a los 30. Incluso cuando tenía 13 o 14 años, pensé: ‘Oh, Dios mío. Voy a morir’» fue su profunda – e inquietante – declaración.

Aaron Carter, hermano de Nick el integrante de la noventosa boy band «Backstreet Boys», conoció la fama desde muy pequeño. «Tuve que lidiar con muchos traumas, muchas pérdidas, mucha soledad. Sentía que necesitaba escapar» declaró el joven en el pasado.

La denuncia de abuso que marcó la vida de Aaron Carter

Un momento de mucho dolor para el cantante se conoció cuando reveló que había sido abusado por su hermana Leslie Carter, durante su adolescencia. A través de redes sociales, Aaron decidió contar su verdad, años después de que ella muriera.

“Mi hermana me violó de los 10 a los 13 años cuando no estaba medicada. No sólo fui abusado sexualmente por ella sino que mis dos primeras bailarinas hicieron lo mismo cuando tenía ocho años. Y mi hermano abusó de mí toda mi vida” fue la dolorosa declaración.