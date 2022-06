La hamburguesería argentina «Kevin Bacon» cambió nombre y logo tras el enojo del actor

Después del enojo del actor y la gran repercusión, la hamburguesería Kevin Bacon del barrio de Palermo en Buenos Aires cambió su nombre y su logo para evitar problemas legales.

“Tranca Kevin, nosotros no solo somos una cara bonita. También hacemos tremendas burgers”, publicó en redes sociales la cuenta del local porteño luego del fastidio del actor estadounidense por el uso de su nombre e imagen como marca sin su permiso.

La hamburguesería redujo su nombre a las iniciales KB y aprovechó la visibilidad para hacer bromas al respecto. Le consultó a sus seguidores qué cara le pondrían en reemplazo de la de Bacon.

Todo comenzó cuando el conductor de Late Night with Jimmy Kimmel le mostró al actor en vivo que un local de hamburguesas en Argentina usaba su nombre e imagen como marca.

Aunque la idea era que el tema gire en tono de broma, Kevin no ocultó su molestia y expresó: “Claramente no tuvieron una aprobación para usar esa foto. No es una buena foto, es una cara de payaso”.

"Lo voy a hablar con mi abogado"



El actor Kevin Bacon se mostró sorprendido al enterarse de que existe en Argentina una hamburguesería con su nombre, aunque advirtió que no tiene vínculo con la franquicia. pic.twitter.com/QxQStY1gLw — Corta (@somoscorta) June 15, 2022

Luego señaló que hablaría con sus abogados sobre el tema: “Vamos a arreglarlo”. Esto sin dudas inquietó a los dueños de la hamburguesería que al principio decidieron cerrar las cuentas de sus redes sociales por tiempo indefinido hasta saber qué sucedería en un futuro con el local.

Aun así, horas más tarde reabrieron sus redes con un nuevo logo que contiene papas fritas, hamburguesas y las letras KB y también cambiaron su nombre a @kb.fatsgood.

Allí se tomaron el tema con gracia y en sus historias le mandaron un mensaje al actor, aunque públicamente sus dueños no dieron declaraciones al respecto.

Sumado a la respuesta, el miércoles por la tarde también se difundió un chat de Instagram en el cual uno de los dueños le mandó en 2018 al actor que abrirían una hamburguesería con su nombre por la admiración que le tenían. Kevin Bacon nunca respondió el mensaje.