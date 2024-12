El adiós de Yanina Latorre a Jorge Lanata: «Se va el hombre más brillante que he conocido»

El reconocido periodista Jorge Lanata falleció después de más de seis meses de internación en el Hospital Italiano. La noticia de su muerte conmocionó al mundo del periodismo, el espectáculo y a la sociedad argentina y muchos se acercaron a darle un último adiós en la Casa de la Cultura porteña. La conductora Yanina Latorre, quien trabajó con él y es amiga de su esposa, expresó su tristeza por su fallecimiento en vivo por El Observador.

Yanina Latorre mostró su apoyo a Elba Marcovecchio

Entre las afectadas por la pérdida del reconocido periodista Jorge Lanata está Yanina Latorre, quien trabajó con él en “Lanata sin filtro” y mantiene una relación de amistad con su actual esposa, Elba Marcovecchio.

“Es un día tremendo, estoy en shock, me cuesta hablar. Hace siete meses que Jorge estaba así y, aunque era lo mejor que le podía pasar a él y a la familia, porque un tipo no merece vivir así, no lo puedo creer”, expresó en el ciclo radial que conduce en El Observador.

Uno de los recuerdos que compartió Yanina Latorre de su paso por «Lanata Sin Filtro»

«Cuando me enteré, que me avisó Elbita, no podía seguir. No lo puedo creer. Me puse a ver todo lo que viví con él«, lamentó. La panelista de LAM se encuentra de vacaciones en Miami donde celebrará Año Nuevo.

“Nosotras teníamos pautado que si llegaba a pasar algo yo iba a intentar estar con ella y acompañarla. Cuando hoy a la mañana me contó que se estaba empezando a ir, se dio que ya estoy acá. Hablé todo el día”, confesó.

Por último, Yanina le hizo saber a Elba que estaría para ella si lo necesita: «Le dije que la abrazaba y que si necesitaba algo. No le quiero escribir tanto porque no quiero ser pesada. Es un momento de mierda, pero en el fondo él no se merecía seguir así internado”.

Los recuerdos con Jorge Lanata que compartió Yanina Latorre, tras la muerte del periodista

«Qué dirías hoy de tu propia muerte ¡Me gustaría escucharte! Se va el hombre más brillante que he conocido, no hay ni va a haber alguien como él”, comenzó Yanina Latorre su descargo, tras el fallecimiento de Jorge Lanata.

Una de las fotos que compartió Yanina en su despedida para el periodista

“Un genio, un distinto…tuve el placer de laburar con él. El día que me llamó no me entraba la alegría en el cuerpo ME LLAMO LANATA ¿ENTENDES? A partir de ahí me cambió la vida, cambió mi carrera. Me enseñó, nos divertimos juntos. Tan buen compañero, tan generoso ¡trabajar con él era asistir a clases magistrales de radio!”, expresó sobre el reconocimiento que le dio Jorge cuando la convocó a su ciclo radial en Radio Mitre.

“Gracias, gracias, gracias Dios por haber podido estar ahí con Lanata! Me quedan mil cuentos, mil anécdotas, mil momentos vividos….lo que se te va a extrañar ¡sos tan necesario, te amo Lanata! Hasta que nos volvamos a encontrar! ”, concluyó.

