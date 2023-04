La inesperada confesión de Pedro Pascal a la revista «Esquire»: «No quiero…»

De repente, la vida de Pedro Pascal cambió rotundamente: después de los éxitos de «The Mandalorian», en Disney Plus, y «The Last of Us», en HBO+ junto a Bella Ramsey, todos hablan de él y lo convierten en tendencia en redes sociales prácticamente a diario.

Sin embargo, el actor chileno viene de un destacado camino recorrido en las pantallas del cine y la televisión internacional, que lo ha llevado a ser uno de los más solicitados en la última alfombra roja de los Oscars 2023, mientras se encamina a estrenar un nuevo film, dirigido por Pedro Almodóvar y protagonizado, también, por Ethan Hawke.

Por esas razones, la revista «Esquire» le dedicó a Pascal la portada de su edición estadounidense, con fotos que dieron que hablar en todas las plataformas y donde lo definieron como «peligrosamente encantador».

La sesión fotográfica estuvo a cargo del reconocido Norman Jean Roy, y la entrevista realizada por Dave Holmes permitió conocer un poco más del alma del actor que, asegura, no tiene una vida estable. «Pedro Pascal no tiene hijos y ni siquiera un hogar estable en estos días» señala el artículo.

La sesión fotográfica de Pedro Pascal para «Esquire» estuvo a cargo del reconocido Norman Jean Roy, y la entrevista fue realizada por Dave Holmes.-

“Hay un apartamento en L.A. que se quedó vacío mientras trabaja en sets en lugares como Canadá, Europa y Pittsburgh. ‘Estuve un momento pensando: ¿Estás en tus cuarenta y no tienes una casa? Crece. Pero estoy renunciando a las expectativas sobre lo que es ser de mediana edad, y lo que significa ser completamente adulto (…). No quiero tomar ninguna decisión’” indica Pedro en esa íntima conversación con Holmes.

La plegaria de Pedro Pascal para su madre, Verónica Pascal

La vida de Pedro Pascal ha estado cargada de situaciones tremendas, sobre todo a nivel familiar. De hecho, su madre Verónica (por quien lleva su actual apellido) se suicidó cuando él era aún muy joven.

Esa doliente fecha coincidió con un evento muy especial este año: Pascal fue host por primera vez de «Saturday Night Live», el reconocido programa de comedia estadounidense, junto a la banda Coldplay, que le dedicó una canción a Verónica.

“Estaba muy asustado en esa semana (…). Luego hablé con ella y fue realmente reconfortante. Me di cuenta de que sería bueno hablar más con ella… ‘Te amo. Te extraño. Gracias. Tengo miedo. Me encantaría que me ayudaras a creer en mí mismo, porque sé que lo haces’” reveló el artista, desde lo más profundo.