La mamá de L-Gante contó cómo es la relación de su hijo con Wanda Nara

Claudia Valenzuela, la mamá de L-Gante, fue al programa de Yuyito González para hablar sobre cómo vive el éxito de su hijo ahora que está nuevamente en libertad y está recuperando su carrera musical.

Pero, además, la mujer fue consultada por la relación entre su hijo y Wanda Nara y fue tajante. “Fue comercial”, aseguró Claudia, pero los panelistas del programa insistieron en que tenían datos concretos sobre la existencia de un romance entre ellos.

“La conocí, buen trato. Comercial y pudo haber lo que dijo Elián. Es la vida personal de él. Yo no voy a aclarar ni oscurecer nada. No puedo decir ni que sí ni que no porque es meterme en un campo que no puede ser, ella tiene toda una familia. Puedo opinar que ella como persona me cayó bien, macanuda, divina”, aseguró.

Qué dijo la mamá de L-Gante sobre la relación de su hijo con Wanda Nara

Cuando Claudia hizo mención a lo que dijo Elián, se refería a que el cantante reconoció que tuvo algo con Wanda Nara: “Lo que te puedo decir es que yo en mi vida tuve una sola novia, Tamara (Báez), después medio que me emocioné por la fama y estuve a full. Después lo más cerca que estuve de una relación fue Wanda y hasta ahí.”

Una vez que L-Gante quedó detenido, la mediática se comunicó con Claudia. “Wanda me mandó un mensajito en el primer tiempo. Me dijo: ‘Fuerzas, Clau’. Y otras cositas así, dándome aliento en todo este momento. Fue buena onda”.

Todo comenzó cuando Wanda Nara participó de un videoclip de L-Gante mientras estaba en un impasse con Mauro Icardi. Habrían tenido un breve romance que no prosperó, aunque continuaron siendo amigos. El tema musical que lanzó Wanda recientemente lo hizo de la mano del representante de L-Gante.

Por otra parte, la madre del artista también se refirió al vínculo con Tamara Báez, la madre de su nieta Jamaica: “Me llevo bien ahora, en un momento hubo asperezas, pero ahora bien. Es una relación que va a persistir. Hay que buscar la forma de tratar de llevarse bien”.

Con información de Noticias Argentinas.