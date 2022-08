La trama oculta de la ruptura de Fernando Gago y Mica Vázquez

La actriz Mica Vázquez, quien contó días atrás sobre el final de su relación con Fernando Gago, dio más detalles sobre esa ruptura con el exfutbolista en PH: Podemos Hablar. En diálogo con Andy Kusnetzoff, conductor del ciclo, Mica reveló que «fue una relación difícil».

La artista convivió con el actual director técnico de Racing durante cuatro años en España, cuando el deportista atravesaba su mejor momento en Madrid, en el equipo «merengue».

“Estuve con Gago y me fui a vivir a Madrid por él. ¡Yo siempre fui muy pasional! Me caso, me divorcio, me voy a vivir a España. Tenía 19 años”, empezó el relato.

Bajo la atenta mirada de Luciano Pereyra, Victoria Onetto, Pablo Alarcón y Markito Navaja, la exchica Cris Morena abrió su corazón y ahondó sobre las cosas que la llevaron a descubrir que Gago estaba en pareja, al mismo tiempo que con ella, con la extenista Gisela Dulko.

Vázquez aseguró que Gago “tenía dobles relaciones”, y que ella creía cada disculpa de él, porque estaba completamente enamorada. “¿Y por que te separaste?” le preguntó Andy. La respuesta dejó a todos sorprendidos: “¡Porque me cagó con media Argentina y con media Europa!”.

“¿Con quién?” repreguntó Andy, y Mica contestó en tono irónico: “¿Tenes tiempo sobre cuántas veces me engañó? Yo me enteré de algunas historias, pero andá a saber; teníamos 19 años y ellos de repente tienen plata, poder, minas, y son chicos”.

Por su parte, la artista también reveló que Gago tuvo un vínculo con otra famosa más mientras ella estaba junto a él.

«Me pasó hace poco que me encontré con una amiga de Silvina Luna, que me dijo en modo anécdota: ‘Cuando vos salías con Fer, él hablaba con Silvina al mismo tiempo para decirle que estaba en Madrid, que vaya cuando quiera’. Y ahí estaba yo también, y ella me lo contó diciendo: ‘Silvina no sé si sabía’”, agregó.

Si bien el tiempo pasó y hubo disculpas de por medio de parte de Gago, las heridas parecieron no sanar con el correr de las historias. De hecho, Dulko declaró en las últimas horas que tampoco sabía lo que pasaba entre Gago y Vázquez.

“Yo me enteré que ellos estaban juntos cuando nosotros no estábamos separados todavía. Por ahí Gisela en ese momento tampoco sabía que él estaba conmigo en una relación”, concluyó Mica.