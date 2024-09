Lady Gaga se refirió a los rumores que aseguraban que era un hombre

Lady Gaga ya lleva una larga carrera en la industria musical en la que logró que su nombre sea reconocido internacionalmente. Sin embargo, la exitosa cantante tuvo un difícil comienzo, ya que se cuestionó su sexualidad y su género.

El descargo de Lady Gaga

En una entrevista que brindó a ‘¿Qué viene ahora? El futuro con Bill Gates’, la ganadora del Grammy explicó por qué siempre que le preguntaron por su sexo, evitó dar respuesta. Entre los rumores que corrían al comienzo de su carrera se decía que Lady Gaga era hombre o mujer hermafrodita.

“Cuando tenía veintipocos años corría el rumor de que yo era un hombre. Viajé por todo el mundo. Viajé para hacer giras y promocionar mis discos, y en casi todas las entrevistas en las que aparecí (había imágenes trucadas en Internet) decían: ‘Hay rumores de que eres un hombre. ¿Qué tienes que decir al respecto?”, comenzó.

Lady Gaga reflexionó sobre su rol como persona pública y como su respuesta ante los rumores podría afectar a alguno de sus seguidores. La intérprete de ‘Born this way’ es conocida por su activismo con el colectivo LGBT+.

Lady Gaga reflexionó sobre su rol como persona pública

“La razón por la que no respondí a las preguntas es porque no me sentía una víctima con esa mentira y pensé: ¿Qué pasaría con un chico que está siendo acusado de eso, que pensaría que una figura pública como yo sentiría vergüenza? He estado en situaciones en las que aclarar un rumor no era lo mejor para el bienestar de otras personas. En ese caso, intenté provocar la reflexión y perturbar de otra manera. Intenté utilizar la desinformación para crear otro punto disruptivo”, reveló.

Además, la cantante de 38 años confesó que ahora le causa gracia ver los rumores que corrían en aquel entonces y que gracias a ello no le afecta nada: “Estoy acostumbrada a que se publiquen mentiras sobre mí desde que tenía 20 años. Soy una artista. Me parece divertido”.