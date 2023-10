Las fotos con las que Pampita negó los rumores de separación de Roberto García Moritán

Pampita y Roberto García Moritán se mostraron públicamente, luego de los rumores de separación. Se los vio muy felices y la propia modelo descartó una ruptura en la relación.

Las especulaciones de una posible separación entre Pampita y el economista había surgido luego de la mudanza que había anunciado la modelo días atrás en PH, Podemos Hablar.

En el programa, Pampita había asegurado que tuvo que mudarse de su departamento porque le había aumentado el alquiler. Esas declaraciones despertaron los rumores.

Sin embargo la pareja se encargó de desmentir las especulaciones y se mostraron juntos públicamente en un evento al que Pampita fue invitada.

El mensaje de Pampita en redes: «Estamos mejor que nunca»

En redes sociales Pampita también compartió un posteo del periodista Gustavo Méndez en el que confirmaba que la pareja con Roberto García Moritán estaba «mejor que nunca».

«Pampita y Moritán no están separados. Hablé con Roberto y me dijo: «Estamos mejor que nunca». Me alegra que así sea. ¡Viva el amor! A las fuentes siempre. Buenas noches», había escrito el periodista en su cuenta de Instagram. El mensaje fue replicado por Pampita en su red social.