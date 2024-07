Lily Allen se creó un Only Fans: «Me da mucho poder»

Lily Allen se sumó a la popular plataforma de adultos Only Fans y detalló como tomó su decisión en su pódcast ‘Miss me?’. La cantante británica habló de la importancia de poder recuperar el control de su imagen tras, según sus palabras, ser “sexualizada desde tan temprana edad”.

“Esto me da mucho poder. Después de haber sido sexualizada desde una edad muy temprana, y de que literalmente todo el mundo se beneficiara de esa sexualización, es realmente divertido tener el poder y el control de algo que me parece tan tonto”, expresó en el último episodio de su pódcast.

Lily Allen se creó un Only Fans: «No creo que sea sexual, otra cosa es cómo se reciba».

La estrella de 39 años promociona en la plataforma, por el costo de 8 libras, fotos de sus pies y declaró que no lo considera ‘contenido erótico’: «No creo que sea sexual, otra cosa es cómo se reciba».

Además, la cantante comentó que a su pareja David Harbour, el actor de Stranger Things, no le molesta que ella tenga su propio ‘negocio’.

“A él le parece genial. Al principio no le entusiasmaba, pero me dijo: ‘¿Es una manía para ti?’. Y yo le dije: ‘No, no tiene nada que ver’. Pero tal vez hay algo en el elemento de poder que es ligeramente pervertido para mí”, explicó entusiasmada.

Lily Allen contó que quien la convenció de abrirse una cuenta en Only Fans fue su pedicurista, quien le aseguró que sus pies son muy bien valorados en el internet: «Tengo una señora que me hace las uñas y me dijo que tengo cinco estrellas en WikiFeet, lo cual es bastante raro».