¿Se olvidó de Marina Calabró?: Aseguran que vieron a Rolando Barbano a los besos con una misteriosa mujer

Los periodistas de Lanata sin Filtro Marina Calabró y Rolando Barbano transitaron una escandalosa separación estos últimos meses. Tras el polémico momento en los Martín Fierro de Radio, donde Calabró le dedicó su premio a Barbano, gesto que el no devolvió, la pareja parece haberse separado de forma definitiva.

Tras haber terminado su vínculo con Marina, Rolando fue captado infraganti por las cámaras de LAM (América TV) en un boliche de Buenos Aires. Pepe Ochoa aseguró que el periodista de Radio Mitre se fue del lugar con una mujer con la que estuvo a los besos.

Rolando Barbano infraganti en un boliche: «Estuvo toda la noche con una chica»

Durante el programa de este jueves de LAM (América TV), el panelista Pepe Ochoa dio la primicia de que Rolando Barbano tuvo un encuentro con otra mujer, tras separarse de Marina Calabró.

“Ayer a la noche fue a un boliche en Costanera (Ciudad de Buenos Aires) que se llama Ópera. Esta chica estuvo toda la noche, las bocas se terminaron juntando, y se van juntos” dijo Ochoa en vivo y agregó: “A él se lo ve muy cerca, como en una actitud de mucho coqueteo”.

En el vídeo se lo ve a Barbano disfrutando de la noche de miércoles muy cerca de una mujer desconocida, con quien se tomó una foto. Aunque se desconoce si esa es la mujer con la que se fue del boliche.

Luego, Ángel de Brito opinó: “Está soltero, ya terminó su relación. Por ahí no es el momento tan rápido con la otra llorando y él en el boliche, pero es subjetivo… quizás te podés guardar un poquito”. Por su parte Marcela Feudale expresó: “Para mí le está diciendo a Marina que ya está, que fue. ‘Si lo graban mejor, no me dediques más Martín Fierro ni nada’”.