Ángela Leiva está más activa que nunca en las redes sociales y realizó una potente interpretación a capella de su nuevo sencillo «Ya me olvidé«. Según interpretaron sus fans, es una contundente indirecta a su ex, el futbolista Marcelo «Chelo» Weigandt.

Porque Ángela Leiva cantó acapella su nuevo tema "Ya me olvidé" y le tiró con todo al Chelo Weigandt. pic.twitter.com/rW2TjUHdeA — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) May 4, 2025

Ángela Leiva sacó su nuevo tema «Ya me olvidé» ¿palazo para el Chelo Weigandt?

Con versos como «Ya me olvidé de tu amor, no eras tan único ni el mejor» y «No estando en tus brazos volví a ser quien soy. Mujer que no calla su voz», la letra del tema fue interpretada como un mensaje de empoderamiento y liberación tras su relación con Weigandt. La interpretación a capella también se destaca por la potencia vocal de Leiva.

Aunque la artista no confirmó que el tema esté dirigido a Weigandt, la intensidad de su entrega avivó las especulaciones. El video de la cantante fue tendencia en X, donde los usuarios debatieron sobre las posibles referencias personales en la canción.

¿Cuándo terminaron su relación Ángela Leiva y el Chelo Weigandt?

Ángela Leiva y Chelo Weigandt terminaron su relación en marzo de 2025. La noticia fue confirmada por la propia Ángela Leiva, quien también mencionó que la estaba pasando muy mal.

Los rumores de separación comenzaron a circular después de que ambos borraran las fotos juntos de sus redes sociales. La principal razón de la ruptura habría sido la distancia y los compromisos laborales de ambos, ya que Leiva estaba en una gira por Argentina y Latinoamérica mientras que Weigandt jugaba en Miami.