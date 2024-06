Lisandro contó cómo fue convivir con «Furia» en Gran Hermano: «Te lleva a los límites»

El exparticipante de Gran Hermano, Lisandro «Licha» Navarro reveló más detalles sobre como fue convivir con Juliana «Furia» Scaglione durante su paso por el reality. «Te lleva a los límites», contó.

Durante una entrevista radial, el jugador que formó parte de los «bros» antes de ser eliminado habló sobre la modalidad de juego que utilizó Juliana dentro de la casa que llevó a que ambos mantuvieran varios enfrentamientos.

«Es muy difícil convivir con Furia porque te lleva a los límites. Vos te podes llevar bien en la medida que ella quiera», explicó dejando en claro que «Furia» era quién lograba desestabilizar a los jugadores. «Yo lo entendí mejor afuera y ella adentro. Pasa que cuando te agarra de punto, tenes que estar ahí«, agregó.

Sin embargo no solo habló sobre lo difícil que fue llevar el humor de la participante recientemente eliminada, sino que también refirió al interés romántico que Juliana mostraba por él: «Ella se lo tomó a modo de risa todo el tiempo, el que se hacía el problema en la casa era yo. A mí todo me estresaba, yo entendí el juego cuando estaba afuera. Igual no cambiaría nada, yo fui genuino«.

Tras esto aprovechó para tirarle un palo a sus compañeros de los cuales muchos continúan descontentos con «Furia» por sus actitudes en la casa. «El que quiere creer que Gran Hermano es real, está equivocado. Es un juego. Con Furia, siempre que terminábamos, nos mirábamos con cara de que para afuera teníamos que ser enemigos y teníamos esa complicidad«, continuó sobre su forma de jugar.

De esta manera Lisandro dejó en claro que no le guarda ningún rencor a Juliana por todas las peleas que mantuvieron antes de su eliminación.

Gran Hermano: ¿por qué no hay programación el martes?

Tal como sucedió la semana pasada, Santiago del Moro confirmó que este martes no habrá programación de Gran Hermano. Esto se debe a que la Selección Argentina jugará otro partido más como parte de la Copa América.

La decisión de no transmitir Gran Hermano los días que juegue la Selección se había comunicado con anterioridad ya que el canal en su lugar, transmitirá el partido.

De esta manera recién el miércoles regresará el reality y será para definir la placa de cara a la próxima gala de eliminación del domingo