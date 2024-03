Furia de Gran Hermano quiere que se vaya Lisandro pero no se olvida de Agostina: «Me las va a pagar»

Furia quiere que el próximo eliminado sea Lisandro pero no se olvida de Agostina, quien supo ser su aliada en la casa de Gran Hermano.

La policía le confió a Juliana que no cree que Lisandro sea eliminado. Por el contrario siente temor, cree que «llegó su hora” y es consciente de que puede ser la próxima en dejar el reality.

«Es una chupaor… de Lisandro”, le dijo Furia a Catalina, una vez que Agostina abandonó la conversación que tenían en la habitación.

“Esta guacha de mier… me las va a pagar en algún momento, tanto que me dijo que me va a agarrar del cogote. Hizo como Moria Casán y se me colgó de las tetas”, agregó Juliana. Esta vez en conversación con Catalina y Virginia.

Gran Hermano evaluará qué hacer con Agostina

Agostina de Gran Hermano tuvo un repudiable comentario referido al atentado a la AMIA y puede afrontar una severa sanción en las próximas horas.

“Queremos comunicar que GH está evaluando qué decisión tomar frente a los repudiables dichos que ha dicho Agostina”, explicó Roberto Funes Ugarte. “La resolución será revelada el próximo domingo”, finalizó el conductor de Telefe.