Lizy Tagliani conducirá La Peña de Morfi: qué pasará con Diego Leuco

En Intrusos, el programa de América, confirmaron que la nueva conductora de La Peña de Morfi será Lizy Tagliani. Sin embargo la polémica se instaló en torno a qué pasará con Diego Leuco, tras la salida de Jésica Cirio.

«Es la conductora. Conduce sola no con Diego Leuco«, aseguraron ayer en el programa de América TV. «Van a ser 5 horas al aire. No sé si Diego sigue. No van a estar juntos«, aseguró Marcela Tauro al confirmar que el programa de Telefe debutará el domingo 7 de abril.

En ese contexto el que salió a aclarar la situación fue el propio Diego Leuco que calificó la incorporación de Lizy como una noticia «espectacular».

En cuanto a la polémica por la conducción de La Peña, Diego señaló:» Supongo que vamos a laburar los dos y cada uno encontrará lo más cómodo».

«Laburé mucho tiempo en dupla– agregó el periodista- lo más lindo de eso es potenciar al otro».

«Tengo una muy buena relación con el canal. Estoy tranquilo, no me preocupa la situación confío en el canal. Vamos a encontrar la manera de funcionar», cerró.

La llegada de Jonatan Viale habría enojado a Sergio Lapegüe

Jonatan Viale habría tenido una llegada con privilegios a TN y eso habría derivado en la bronca de Sergio Lapegüe, histórico periodista del canal. «Escándalo: debutó Jonatan Viale y los históricos de TN explotaron por las pretensiones y las preferencias ante la llegada del periodista al canal», informó el periodista Fede Flowers en su red social Instagram.

En un posteo, el periodista también detalló la compra de un telepronter para el conductor. «Nunca antes tuvieron y se manejaban de manera tradicional con cartulinas«, reveló.

Además explicó que el canal adquirió un «micrófono exclusivo con su nombre grabado en el estuche». Por último contó que Viale cuenta con un «escritorio propio y luces solo para su programa».