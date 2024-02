Video: La China Suárez y Marcos Ginocchio enfrentaron los rumores de romance

La China Suárez y Marcos Ginocchio enfrentaron los rumores de romance y desmintieron estar en pareja. Lo aclararon en un vivo que realizaron en la red social Instagram.

Durante una charla, La China confirmó que no están juntos y le pidió a sus seguidores que se relajen respecto de los rumores que circulan.

“Chicas, dejen de decir ‘no es por ahí, Primo, no es por ahí’ porque no estamos juntos. Así que relájense. Ya lo dije 20 veces”, lanzó la China enojada. “Pues, claro que no”, sentenció Marcos.

Segundos después la cantante se tomó con humor la respuesta pero le dejó en claro su postura. “Bueno, tampoco ‘claro que no’, hijo de pu…, me hacés quedar mal a mí”, cerró la mediática.

«No, no estoy en pareja, yo sé que es raro verme a mi soltera, pero no estoy en pareja, ni quiero estar en pareja«, se encargó de remarcar La China en redes sociales.

Lizy Tagliani conducirá La Peña de Morfi

Lizy Tagliani será la nueva conductora de La Peña de Morfi, el clásico programa de domingo de Telefe. La noticia fue confirmada en Intrusos. «Es la conductora. Conduce sola no con Diego Leuco», aseguraron en el programa de América TV.

«Van a ser 5 horas al aire. No sé si Diego sigue. No van a estar juntos», aseguró Marcela Tauro. El programa de Telefe debutará el domingo 7 de abril, ampliaron.