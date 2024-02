Jesica Cirio anunció que deja «La Peña de Morfi»: Los motivos de su salida

La modelo y conductora Jesica Cirio anunció en su cuenta de Instagram que dejará de forma definitiva «La Peña de Morfi«, el programa de Telefe que comenzó en 2015 con la conducción de Gerardo Rozín.

«Hoy les quiero contar que se cumplió una etapa hermosa en La Peña. Pasé grandes momentos, aprendí mucho, me divertí y me siento orgullosa de este camino recorrido y de mi crecimiento.» comenzó el anuncio la modelo. «Estoy muy agradecida con todo el equipo y mi agradecimiento eterno a mi querido amigo Gerardo Rozín por haber confiado en mí para acompañarlo en este proyecto que él tanto amaba. Me llevo recuerdos valiosos y muy buenos amigos.» continuó recordando con cariño al conductor.

«Les deseo lo mejor para este nuevo año a toda la familia de La Peña de Morfi, a los artistas y a la gente que siempre nos abrió las puertas de sus casas.» agregó. Luego, explicó que su salida tiene que ver con la necesidad de encarar nuevos proyectos.

«Hace tiempo que venimos conversando con el equipo de Telefe y de Corner la posibilidad de cerrar este recorrido profesional. Es tiempo de pensar nuevas ideas y evaluar futuros proyectos junto al canal. Creemos que es un gran momento para dar ese paso. Se vendrán nuevos desafíos que me tienen muy entusiasmada. ¡Ni bien tenga novedades se las cuento!» aclaró Cirio, por lo que aparentemente se la podrá ver en un futuro en programas de Telefe.

El canal de televisión no ha anunciado todavía quien reemplazará a Jesica en la co-conducción del programa. «La peña» finalizó el año pasado con Cirio conduciendo junto a la actriz Georgina Barbarossa, aunque no se sabe si ella regresará este año.

Quién si anunció su regreso es el periodista Diego Leuco. En diálogo con Implacables (El Nueve) expresó sus ganas de regresar a «Morfi»: «En algún momento del año volveremos con ‘La Peña’ que es un proyecto en el que estoy muy contento de participar» expresó el conductor de LuzuTV.

«Mis ganas y las del canal es que volvamos. Obviamente no tengo detalles, como toda industria en la Argentina, la televisión tiene que ver de nuevo los números, pero estoy con ganas» agregó Leuco, quién se sumó al ciclo televisivo en septiembre del año pasado.